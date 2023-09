Religiöse Feiern zur Begrüßung Ungleiche Behandlung am ersten Tag: Schulbehörde nimmt Stellung zu Einschulungsgottesdiensten

An vielen Schulen in Trier und Umgebung gehört ein christlich geprägter Gottesdienst fest zum ersten Schultag dazu. Eine alternative Feierstunde für alle Kinder und Familien, die nicht religiös sind oder einem anderen Glauben angehören, gibt es an vielen Grund- und weiterführenden Schulen nicht. Kinder und ihre Eltern, die an den religiösen Willkommensfeiern nicht teilnehmen wollen, müssen sich häufig mit recht nüchternen, kurzen Begrüßungen ohne feierliche Elemente zufrieden geben.