Gottesdienste : Gottesdienste

KATH. GOTTESDIENSTE

Hohe Domkirche: Do 7 Uhr Hl. Messe in der Krypta, 10 Uhr Pontifikalamt; Musik im Pontifikalamt: Kantorengesang, Lieder aus dem Gotteslob, Musik für zwei Orgeln von Georg Friedrich Händel (Allegro g-Moll aus Orgelkonzert op. 4 Nr. 3), Alan Gibbs (Magic Flutes) und John Rutter (Variations on an Easter Theme), Ulrich Krupp (Chororgel), Josef Still (Hauptorgel); Musik in der Pontifikalvesper: Kantorengesang, Lieder aus dem Gotteslob.

Pfarreiengemeinschaft Waldrach: Do 9 Uhr in Pluwig, 9 Uhr in Thomm, 9 Uhr in Waldrach, 10.45 Uhr in Morscheid, 10.45 Uhr in Osburg, 10.45 Uhr in Schöndorf.