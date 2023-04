Kirche Gottesdienste und Konzerte rund um die Ostertage in Trier und der Region

Die Kirchengemeinden im Evangelischen Kirchenkreis Trier laden zu vielfältig gestalteten Gottesdiensten in der Karwoche und an Ostern ein – beginnend zum Beispiel mit einem Gottesdienst mit Liedern an Gründonnerstag in der Ehranger Kirche. Um 18.30 Uhr findet ein Familiengottesdienst in der evangelischen Kirche Prüm statt. Karfreitag finden zahlreiche Gottesdienste mit Abendmahl statt, unter anderem um 9.30 Uhr in der evangelischen Kirche in Bitburg, um 10 Uhr in der evangelischen Kirche auf dem Burgberg in Daun und ebenfalls um 10 Uhr in der evangelischen Kirche Hirschfeld in Horbruch. Stimmungsvoll geht es am Samstagabend zur Osternacht zu – um 21 Uhr etwa mit einem musikalischen Osternachtsgottesdienst in der evangelischen Kirche in Veldenz und um 22 Uhr in der evangelischen Kirche Hermeskeil. In Wittlich gibt es einen besonders gestalteten Osternachtsgottesdienst mit gemütlichen Zusammensein am Osterfeuer im Anschluss.