Gottesdienste : Gottesdienste

KATH. GOTTESDIENSTE

Hohe Domkirche: Sa 7 Uhr Hl. Messe in der Krypta, 9 Uhr Pontifikalamt; anschließend Prozession in der Liebfrauenkirche; Kantonengesänge, Lieder aus dem Gotteslob Franz Xaver Schnizer: Allegro aus Sonate I C-dur; 17 Uhr Musik und Wort im Dom; Veni Emmanuel! Musik für Chor und Orgel; Werke von Bach, Baldwin, Hillerud, Oxley, Buchenber, Gjeilo, Diestler, Kiefer, Voth und Sutcliffe; Mädchenchor am Trierer Dom Christina Elting, Leitung; Josef Still, Orgel; Marco Weber, Texte; Mit einer Spende unterstützen Sie die Nachwuchschorarbeit der Dommusik. So 7 Uhr Hl. Messe in der Krypta; 10 Uhr Hochamt; Musik im Hochamt: Per Gunnar Petersson: Missa brevis; Antony Baldwin: Let all mortal flesh keep silence; James Helme Sutcliffe: Gabriel, from heav´nly King; Wolfram Buchenberg: Maria durch ein Dornwald ging; André Campra: Rigaudon (Orgelbearbeitung von Virgil Fox) Mädchenchor am Trierer Dom; 18 Uhr Vesper.

Liebfrauen: Sa 17 Uhr. So 11.30 Uhr.

St. Gangolf: Sa 18 Uhr. So 9.30 Uhr, 18 Uhr.

St. Antonius: Sa 18 Uhr Syrisch-Katholischer Gottesdienst. So 10 Uhr in polnischer Sprache, 11.15 Uhr, 16 Uhr in polnischer Sprache.

St. Agritius: So 7 Uhr, 10 Uhr.

St. Josefstift: So 7.30 Uhr, 17.30 Uhr Vesper.

Welschnonnenkirche: So 11.30 Uhr in deutscher und ungarischer Sprache, 15 Uhr Pontifikalamt.

Brüderkrankenhaus Klosterkirche: So 9.30 Uhr mit dem Männerchor der Trierer Sängerknaben.

St. Paulin: Sa 7.30 Uhr. So 11 Uhr mit Kinderkirche, 18 Uhr Beichtgelegenheit, 18.30 Uhr.

Vincentinum: So 8 Uhr.

Mutterhauskirche St. Josef: So 9.30 Uhr Konventamt. Klinikkapelle: Sa 19 Uhr mit Krankenkommunion.

St. Matthias: Sa 15 Uhr Vesper, 20 Uhr Vigilfeier. So 8 Uhr Eucharistie, 10 Uhr Konventamt, 11.30 Uhr Eucharistie mit eigenem Wortgottesdienst für Kinder (Krypta), 18 Uhr Vesper mit Ansprache, 19 Uhr Eucharistie.

St. Valerius: Sa 18.30 Uhr Eucharistie.

Herz Jesu: Sa 17 Uhr Eucharistie.

St. Michael: So 11 Uhr.

Heiligkreuz: So 9.30 Uhr mit Orgelmusik von der Choralschola Heiligkreuz.

St. Maternus: Sa 18 Uhr. So 11.30 Uhr Familiengottesdienst.

St. Anna, Trier-Olewig: So 9.30 Uhr.

St. Augustinus: So 11 Uhr.

St. Andreas: So 9.30 Uhr.

St. Georg, Trier-Irsch, -Filsch, -Kernscheid und Hockweiler: Sa 18 Uhr in Irsch.

St. Martin: Sa 18.30 Uhr.

St. Ambrosius: Sa 17 Uhr.

St. Bonifatius: So 9.30 Uhr.

St. Simeon: Sa 19.15 Uhr. So 10 Uhr.

Christkönig: Sa 11 Uhr spanischer Gottesdienst, 17.45 Uhr, 19.15 Uhr in der Markuskapelle. So 11 Uhr Familiengottesdienst.

St. Simon und Juda (Alte Kirche): So 9.30 Uhr.

St. Helena: So 10 Uhr.

St. Martinus: Sa 18 Uhr.

St. Jakobus: So 9.30 Uhr.

Marienstiftskirche Trier-Pfalzel: Sa 17.30 Uhr.

St. Peter, Trier-Ehrang: So 11 Uhr.

Kapelle des Krankenhauses Trier-Ehrang: Sa 16 Uhr.

Kapelle St. Matthias, Ruwerer Str. 25b: So 9.30 Uhr in der überlieferten Form des römischen Ritus.

Helenenhauskapelle, Windmühlenstraße: So 9 Uhr in der überlieferten Form des römischen Ritus.

EV. GOTTESDIENSTE

Ev. Kirchengemeinde Trier-Stadt: So 9.30 Uhr im Caspar-Olevian-Saal, 10.30 Uhr Familiengottesdienst in der Wilhelm-Hubert-Cüppers-Schule, 11 Uhr in der Konstantin-Basilika.

Ev. Kirchengemeinde Ehrang: So 10 Uhr in Gusterath, 10.15 Uhr in Schweich, 18 Uhr in Osburg.

Ev. Freikirchliche Gemeinde Trier (Baptisten) Diedenhofener Str. 1: So 10.30 Uhr.

Freie ev. Gemeinde, Johannisstr. 1: So 10.30 Uhr.

SONST. GOTTESDIENSTE

Adventgemeinde Trier: Sa 9.30 Uhr.

Neuapostolische Kirche, Unterbezirk Trier: So 10 Uhr in Trier, Theobaldstr. 13, Bitburg, Königsberger Str. 1, Mertesdorf, Wenigbach 2, Hermeskeil, Schulstraße 108, Konz, Römerstr. 208, Prüm, Waldstr. 13, Gerolstein, Hauptstr. 47, Traben-Trarbach, Bergstr. 1/Köveniger Str., AWO-Altenheim in Trier, An der Härenwies 31.

Gemeinde des lebendigen Gottes Trier/International Church of the Living God, Metternichstraße 28-30, Trier-Nord: So 10 Uhr.

Alt-Katholische Pfarrgemeinde St. Jakobus: So 11 Uhr in der Willibrordkapelle, Irminenstr. 2, Trier.

Zeugen Jehovas Trier: Sa 17.30 Uhr (rumänisch). So 10 Uhr (russisch), 13.30 Uhr (deutsch, albanisch, persisch, französisch), 17 Uhr (deutsch, arabisch), Trier-Feyen, Auf der Grafschaft 26, Trier.

Jugendhilfezentrum Don Bosco, Helenenberg: So 10.30 Uhr.

St. Nikolaus, Konz: Sa 18 Uhr. So 11 Uhr.

St. Johann, Konz: Sa 18 Uhr in St. Nikolaus. So 9.30 Uhr.

Maria-Heimsuchung, Konz-Hamm: So 10.45 Uhr.

Pfarreiengemeinschaft Saarburg: Sa 7 Uhr in Beurig, 17.30 Uhr in Ayl, 19 Uhr in Ockfen. So 9.30 Uhr in Mannebach, 11 Uhr Familiengottesdienst in Saarburg, 18 Uhr in Beurig.

Pfarreiengemeinschaft Schweich: Sa 19 Uhr in Bekond, 19 Uhr in Riol, 8.30 Uhr in Schweich. So 10 Uhr in Fell, 9.15 Uhr in Föhren, 9.15 Uhr in Longuich, 10.30 Uhr mit Kindergottesdienst und 18.30 Uhr in Schweich.

Pfarreiengemeinschaft Waldrach: Sa 17.15 Uhr in Ruwer, 19 Uhr in Schöndorf. So 9 Uhr in Pluwig, 9 Uhr in Waldrach, 10.45 Uhr in Farschweiler, 10.45 Uhr in Kasel, 10.45 Uhr Kinderwortgottesdienst in Korlingen, 10.45 Uhr in Morscheid, 10.45 Uhr in Thomm, 18 Uhr in Gutweiler, 18 Uhr in Osburg.

Pfarreiengemeinschaft Saar-Mosel: Sa 18.30 Uhr in Oberbillig. So 9 Uhr in Nittel, 10.30 Uhr in Wasserliesch.

Pfarreiengemeinschaft Hermeskeil: Sa 17.15 Uhr in Damflos, 17.15 Uhr in Grimburg. So 10.45 Uhr Familiengottesdienst in Hermeskeil, 18 Uhr im Kloster Hermeskeil.

EV. GOTTESDIENSTE