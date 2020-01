Gottesdienste : Gottesdienste

Die Benediktinerabtei St. Matthias in Trier während der blauen Stunde. Foto: TV/Harald Jansen

KATH. GOTTESDIENSTE



Hohe Domkirche: Sa 7 Uhr hl. Messe in der Krypta, 9 Uhr hl. Messe; 16 bis 17 Uhr Beichtgelegenheit. So 7 Uhr hl. Messe in der Krypta; 10 Uhr Pontifikalamt mit Kreuzweihe; Musik im Pontifikalamt: Mädchenchor am Trierer Dom; 18 Uhr Vesper.

Liebfrauen: Sa 17 Uhr. So 10 Uhr, 11.30 Uhr.

St. Gangolf: Sa 18 Uhr. So 9.30 Uhr, 18 Uhr.

St. Antonius: Sa 18 Uhr Syrisch-katholischer Gottesdienst. So 11.15 Uhr, 16 Uhr in polnischer Sprache.

St. Agritius: So 10 Uhr.

St. Josefstift: So 7.30 Uhr, 17.30 Uhr Vesper.

Welschnonnenkirche: So 10 Uhr.

Brüderkrankenhaus Klosterkirche: So 9.30 Uhr mit Krankenkommunion.

Vincentinum: So 8 Uhr.

Mutterhauskirche St. Josef: So 9.30 Uhr Konventamt. Klinikkapelle: Sa 19 Uhr mit Krankenkommunion.

St. Matthias: Sa 15 Uhr Vesper, 20 Uhr Vigilfeier. So 8 Uhr Eucharistie, 10 Uhr Konventamt, 11.30 Uhr Familienmesse mit Segnung Kerzen der Erstkommunionkinder, 18 Uhr Vesper, 19 Uhr Eucharistie.

St. Valerius: Sa 18.30 Uhr.

Herz Jesu: Sa 17 Uhr.

St. Michael: So 11 Uhr.

Heiligkreuz: So 9.30 Uhr.

St. Maternus: Sa 18 Uhr.

St. Anna, Trier-Olewig: So 9.30 Uhr.

St. Augustinus: So 11 Uhr.

St. Andreas: So 9.30 Uhr.

St. Georg, Trier-Irsch, -Filsch, -Kernscheid und Hockweiler: Sa 18 Uhr in Irsch.

St. Paulin: So 11 Uhr, 18.30 Uhr.

St. Martin: So 9.30 Uhr.

St. Ambrosius: Sa 17 Uhr.

St. Bonifatius: So 9.30 Uhr.

St. Simeon: Sa 19.15 Uhr.

Christkönig: Sa 17.45 Uhr. So 11 Uhr Festhochamt zum DON-BOSCO-Fest, 18 Uhr Vesper.

St. Simon und Juda (Alte Kirche): So 9.30 Uhr.

St. Helena: So 10 Uhr.

St. Martinus: Sa 18 Uhr.

St. Jakobus: So 9.30 Uhr.

Marienstiftskirche Trier-Pfalzel: Sa 17.30 Uhr.

St. Peter, Trier-Ehrang: So 11 Uhr.

Kapelle des Krankenhauses Trier-Ehrang: Sa 16 Uhr.

Kapelle St. Matthias, Ruwerer Str. 25b: So 9.30 Uhr in der überlieferten Form des römischen Ritus.

Helenenhauskapelle, Windmühlenstraße: So 9 Uhr in der überlieferten Form des römischen Ritus.

EV. GOTTESDIENSTE

Ev. Kirchengemeinde Trier-Stadt: Sa 16 Uhr Krabbelgottesdienst im Caspar-Olevian-Saal. So 11 Uhr Ehrenamtsgottesdienst mit Abendmahl im Caspar-Olevian-Saal, 18 Uhr Abendgottesdienst im Caspar-Olevian-Saal.

Ev. Stadtmission (Landeskirchliche Gemeinschaft) Trier: So 10.30 Uhr.

Ev. Kirchengemeinde Ehrang: So 9 Uhr in Hetzerath, 10.45 Uhr in Schweich.

Ev. Freikirchliche Gemeinde Trier (Baptisten) Diedenhofener Str. 1: So 10.30 Uhr.

Freie ev. Gemeinde, Johannisstr. 1: So 10.30 Uhr.

SONST. GOTTESDIENSTE

Neuapostolische Kirche, Unterbezirk Trier: So 10 Uhr in Hermeskeil, Schulstr. 108, Mertesdorf, Wenigbach 2, Bitburg, Königsberger Str. 1, Konz, Römerstr. 208, Prüm, Waldstr. 13, Gerolstein, Hauptstr. 47, Traben-Trarbach, Bergstr. 1/Köveniger Str., Trier, Theobaldstr. 13.

Gemeinde des lebendigen Gottes Trier/International Church of the Living God, Metternichstraße 28-30, Trier-Nord: So 10 Uhr Gottesdienst mit Kinderprogramm (deutsch/englisch).

Alt-Katholische Pfarrgemeinde St. Jakob: So 11 Uhr Eucharistiefeier in der St. Irminen/ Willibrordkapelle, Irminenfreihof 2, Trier.

Zeugen Jehovas Trier: Sa 17.30 Uhr (rumänisch). So 10 Uhr (russisch), 13.30 Uhr (deutsch, albanisch, persisch, französisch), 17 Uhr (deutsch, arabisch), Trier-Feyen, Auf der Grafschaft 26, Trier.

KATH. GOTTESDIENSTE

Jugendhilfezentrum Don Bosco, Helenenberg: So 10.30 Uhr.

St. Nikolaus, Konz: Sa 18 Uhr Sonntagsmesse in St. Johann. So 11 Uhr.

St. Johann, Konz: Sa 18 Uhr Sonntagsmesse. So 9.30 Uhr.

Maria-Heimsuchung, Konz-Hamm: So 10 Uhr Eucharistiefeier zur Eröffnung des Ewigen Gebetes.

Pfarreiengemeinschaft Saarburg: Sa 9 Uhr in Beurig, 17.30 Uhr in Ayl, 19 Uhr in Ockfen. So 9.30 Uhr in Mannebach, 11 Uhr in Saarburg, 18 Uhr in Beurig.

Pfarreiengemeinschaft Schweich: Sa 19 Uhr in Bekond, 17.45 Uhr in Kenn. So 10.30 Uhr in Fell, 9.15 Uhr in Föhren, 10.30 Uhr in Kenn, 9.15 Uhr in Longuich, 10.30 Uhr und 18.30 Uhr in Schweich.

Pfarreiengemeinschaft Waldrach: Sa 17.15 Uhr in Farschweiler, 17.15 Uhr in Morscheid, 19 Uhr in Ruwer, 19 Uhr in Thomm. So 9 Uhr in Schöndorf, 10.45 Uhr in Pluwig, 10.45 Uhr in Waldrach, 18 Uhr in Gutweiler, 18.30 Uhr in Kasel.

Pfarreiengemeinschaft Saar-Mosel: Sa 18.30 Uhr in Tawern. So 9 Uhr in Temmels, 10.30 Uhr in Könen.

Pfarreiengemeinschaft Hermeskeil: Sa 17.15 Uhr in Damflos, 17.15 Uhr in Geisfeld, 17.15 Uhr in Pölert. So 9 Uhr in Gusenburg, 10.45 Uhr in Hermeskeil, 18 Uhr im Kloster Hermeskeil.

EV. GOTTESDIENSTE

Ev. Kirchengemeinde Konz: So 10 Uhr.

Ev, Kirchengemeinde Saarburg: So 10 Uhr in Ev. Kirche Saarburg.