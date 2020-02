Gottesdienste : Gottesdienste

KATHOLISCHE GOTTESDIENSTE



Hohe Domkirche: Sa 7 Uhr hl. Messe in der Krypta; 9 Uhr Kapitelsamt; 16 bis 17 Uhr Beichtgelegenheit Sakramentskapelle; So (1. Fastensonntag) 7 Uhr hl. Messe in der Krypta; 10 Uhr Hochamt; Musik im Hochamt: Felix Mendelsohn Bartholdy: Kyrie und Sanctus aus „Die deutsche Liturgie“ für Doppelchor Anton Heiller: O Jesu, all mein Leben bist du; Stephan Rommelspacher: Bekehre uns, vergib die Sünde; Felix Mendelsohn Bartholdy: Sonata I I c-Moll; Trierer Domchor; 15 Uhr Zulassungsfeier Erwachsenenkatechumenat; Musik in der Zulassungsfeier: Kantorengesang, Lieder aus dem Gotteslob; 18 Uhr Vesper mit Fastenpredigt; 13. Station - Jesus wird seiner Mutter übergeben, Katharina Zey-Wortmann, Leiterin Katholische Erwachsenenbildung Trier.

Liebfrauen: Sa 17 Uhr. So 11.30 Uhr.

St. Gangolf: Sa 18 Uhr. So 9.30 Uhr, 18 Uhr.

St. Antonius: So 11.15 Uhr, 16.00 Uhr Hl. Messe in polnischer Sprache

St. Agritius: So 10 Uhr.

St. Josefstift: So 7.30 Uhr.

Welschnonnenkirche: So 10 Uhr, 15 Uhr in englischer Sprache.

Brüderkrankenhaus Klosterkirche: So 9.30 Uhr mit Krankenkommunion.

Vincentinum: So 8 Uhr.

Mutterhauskirche St. Josef: So 9.30 Uhr Konventamt. Klinikkapelle: Sa 19 Uhr mit Krankenkommunion.

St. Matthias: Sa 15 Uhr Vesper, 20 Uhr Vigilfeier. So 8 Uhr Eucharistie, 10 Uhr Pontifikalamt, 11.30 Uhr Eucharistie mit eigenem Wortgottesdienst für Kinder (Krypta), 18 Uhr Vesper, 19 Uhr Eucharistie.

St. Valerius: Sa 18.30 Uhr.

Herz Jesu: Sa 17 Uhr.

St. Michael: So 11 Uhr.

Heiligkreuz: So 9.30 Uhr

St. Maternus: Sa 18 Uhr.

St. Anna, Trier-Olewig: So 9.30 Uhr.

St. Augustinus: So 11 Uhr.

St. Andreas: So 9.30 Uhr.

St. Georg, Trier-Irsch, -Filsch, -Kernscheid und Hockweiler: Sa 18 Uhr in Irsch.

St. Paulin: So 11 Uhr, 18.30 Uhr.

St. Martin: So 9.30 Uhr.

St. Ambrosius: Sa 17 Uhr.

St. Bonifatius: So 9.30 Uhr

St. Simeon: Sa 19.15 Uhr. So 10 Uhr.

Christkönig: Sa 17.45 Uhr. So 11 Uhr Familiengottesdienst.

St. Simon und Juda (Alte Kirche): So 9.30 Uhr.

St. Helena: So 10 Uhr.

St. Martinus: Sa 18 Uhr.

St. Jakobus: So 9.30 Uhr.

Marienstiftskirche Trier-Pfalzel: Sa 17.30 Uhr.

St. Peter, Trier-Ehrang: So 11 Uhr.

Kapelle des Krankenhauses Trier-Ehrang: Sa 16 Uhr.

Kapelle St. Matthias, Ruwerer Str. 25b: So 9.30 Uhr in der überlieferten Form des römischen Ritus.

Helenenhauskapelle, Windmühlenstraße: So 9 Uhr in der überlieferten Form des römischen Ritus.

EVANGELISCHE GOTTESDIENSTE

Evangelische Kirchengemeinde Trier-Stadt: So 11 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl im Caspar-Olevian-Saal.

Evangelische Stadtmission (Landeskirchliche Gemeinschaft) Trier: So 10.30 Uhr.

Evangelische Kirchengemeinde Ehrang: So 9 Uhr in Hetzerath, 10 Uhr in Ehrang, 10 Uhr in Gusterath, 10.15 Uhr in Schweich, 11.15 Uhr inTrierweiler, 11.15 Uhr in Mertesdorf-Grünhaus, 18 Uhr in Osburg.

Evangelische Freikirchliche Gemeinde Trier (Baptisten) Diedenhofener Straße 1: So 10.30 Uhr.

Freie ev. Gemeinde, Johannisstr. 1: So 10.30 Uhr.

SONSTIGE GOTTESDIENSTE

Adventgemeinde Trier: Sa 9.30 Uhr.

Neuapostolische Kirche, Unterbezirk Trier: So 10 Uhr in Hermeskeil, Schulstr. 108, Mertesdorf, Wenigbach 2, Bitburg, Königsberger Str. 1, Konz, Römerstr. 208, Prüm, Waldstr. 13, Gerolstein, Hauptstr. 47, Traben-Trarbach, Bergstr. 1/Köveniger Str., Trier, Theobaldstr. 13.

Gemeinde des lebendigen Gottes Trier/International Church of the Living God, Metternichstraße 28-30, Trier-Nord: So 10 Uhr Gottesdienst mit Kinderprogramm (deutsch/englisch).

Alt-Katholische Pfarrgemeinde St. Jakobus: So 11 Uhr, St. Irminen/ Willibrordkapelle, Irminenfreihof 2, Trier.

Zeugen Jehovas Trier: Sa 17 Uhr (rumänisch). So 10 Uhr (deutsch, albanisch, persisch), 13.30 Uhr (deutsch, arabisch), 17 Uhr (russisch), Auf der Grafschaft 26, Trier-Feyen.

Jugendhilfezentrum Don Bosco, Helenenberg: So 10.30 Uhr.

St. Nikolaus, Konz: Sa 18 Uhr, So 11 Uhr.

St. Johann, Konz: Sa 18 Uhr, So 9.30 Uhr.

Maria-Heimsuchung, Konz-Hamm: So 10.45 Uhr.

Pfarreiengemeinschaft Saarburg: Sa 17.30 in Ayl, 19 Uhr in Ockfen. So 9.30 Uhr in Mannebach, 11 Uhr in Saarburg, 18 Uhr in Beurig.

Pfarreiengemeinschaft Schweich: Sa 19 Uhr in Bekond, 19 Uhr in Riol. So 10.30 Uhr in Fell, 9.15 Uhr in Föhren, 9.15 Uhr in Longuich, 10.30 und 18.30 Uhr in Schweich.

Pfarreiengemeinschaft Waldrach: Sa 17.15 Uhr in Pluwig, 17.15 Uhr in Waldrach, 19 Uhr in Farschweiler, 19 Uhr in Morscheid. So 9 Uhr in Ruwer, 9 Uhr in Thomm, 10.45 Uhr in Mertesdorf, 10.45 in Schöndorf, 18 Uhr in Gutweiler.

Pfarreiengemeinschaft Saar-Mosel: Sa 18.30 Uhr in Tawern. So 9 Uhr in Temmels, 10.30 in Könen.

Pfarreiengemeinschaft Hermeskeil: Sa 17.15 in Rascheid, So 9 Uhr in Bescheid, 10.45 Uhr in Hermeskeil, 18 Uhr in Hermeskeil im Kloster.

EVANGELISCHE GOTTESDIENSTE