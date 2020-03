Gottesdienste : Gottesdienste

„Mattheiser Gnadenbild“ in der Gnadenkapelle der Basilika St. Matthias in Trier-Süd. Foto: Roland Morgen

KATH. GOTTESDIENSTE



Hohe Domkirche: Sa 7 Uhr hl. Messe in der Krypta, 9 Uhr Kapitelsamt; 16 bis 17 Uhr Beichtgelegenheit. So 7 Uhr hl. Messe in der Krypta; 10 Uhr Hochamt; Musik im Hochamt: Nancy Telfer: Missa brevis; Giovanni Battista Pergolesi: Stabat mater dolorosa, Orlando di Lasso: Adoramus te, Christe; Michael Hermesdorff (Domorganist in Trier von 1862 bis 1884): Praeludium und Fuga C-Dur; Mädchenchor am Trierer Dom; 18 Uhr Vesper mit Fastenpredigt: Die gegenwärtige Passion- Über Kreuzwegfigurationen von Monika Stein; 3. Station-Jesus fällt zum ersten Mal unter dem Kreuz; Martin Laskewicz, Jugendpfarrer in Koblenz.

Liebfrauen: Sa 17 Uhr. So 11.30 Uhr.

St. Gangolf: Sa 18 Uhr. So 9.30 Uhr, 18 Uhr.

St. Antonius: Sa 18 Uhr Syrisch-katholischer Gottesdienst. So 10 Uhr in polnischer Sprache, 11.15 Uhr, 16 Uhr in polnischer Sprache.

St. Agritius: Sa 16 Uhr Vorabendmesse mit den Kommunionskindern, So 10 Uhr.

St. Josefstift: So 7.30 Uhr, 17.30 Uhr Vesper.

Welschnonnenkirche: So 15 Uhr in englischer Sprache.

Brüderkrankenhaus Klosterkirche: So 9.30 Uhr, musikalische Mitgestaltung durch die Trierer Sängerknaben.

Vincentinum: So 8 Uhr.

Mutterhauskirche St. Josef: So 9.30 Uhr Konventamt. Klinikkapelle: Sa 19 Uhr mit Krankenkommunion.

St. Matthias: Sa 15 Uhr Vesper, 20 Uhr Vigilfeier. So 8 Uhr Eucharistie, 10 Uhr Konventamt, 11.30 Uhr Eucharistie mit eigenem Wortgottesdienst für Kinder (Krypta), 18 Uhr Vesper, 19 Uhr Eucharistie.

St. Valerius: Sa 18.30 Uhr mit Beteiligung St. Valerius-Team und den Erstkommunionkindern.

Herz Jesu: Sa 17 Uhr.

St. Michael: So 11 Uhr.

Heiligkreuz: So 9.30 Uhr.

St. Maternus: Sa 18 Uhr, So 11.30 Uhr Familiengottesdienst.

St. Anna, Trier-Olewig: So 9.30 Uhr.

St. Augustinus: So 11 Uhr, 14.30 Gedenkgottesdienst für verstorbene Kinder.

St. Andreas: So 9.30 Uhr.

St. Georg, Trier-Irsch, -Filsch, -Kernscheid und Hockweiler: Sa 18 Uhr in Irsch.

St. Paulin: So 11 Uhr, 18.30 Uhr.

St. Martin: Sa 18.30 Uhr.

St. Ambrosius: So 9.30 Uhr.

St. Bonifatius: Sa 17 Uhr.

St. Simeon: Sa 19.15 Uhr. So 10 Uhr.

Christkönig: Sa 17.45 Uhr, So 11 Uhr Familiengottesdienst, 18 Uhr Fastenvesper im Don Bosco Haus.

St. Simon und Juda (Alte Kirche): So 9.30 Uhr.

St. Helena: Sa 18 Uhr.

St. Martinus: So 10 Uhr

St. Jakobus: Sa 17.30 Uhr.

Marienstiftskirche Trier-Pfalzel: So 9.30 Uhr.

St. Peter, Trier-Ehrang: So 11 Uhr.

Kapelle des Krankenhauses Trier-Eh­rang: Sa 16 Uhr.

Kapelle St. Matthias, Ruwerer Str. 25b: So 9.30 Uhr in der überlieferten Form des römischen Ritus.

Helenenhauskapelle, Windmühlenstraße: So 9 Uhr

EV. GOTTESDIENSTE

Ev. Kirchengemeinde Trier-Stadt: So 11 Uhr im Caspar-Olevian-Saal, 18 Uhr Jugendgottesdienst im Caspar-Olevian-Saal.

Ev. Stadtmission (Landeskirchliche Gemeinschaft) Trier: So 10.30 Uhr.

Ev. Kirchengemeinde Ehrang: So 10 Uhr in Ehrang, 10 Uhr in Gusterath, 10.15 Uhr in Schweich.

Ev. Freikirchliche Gemeinde Trier (Baptisten) Diedenhofener Str. 1: So 10.30 Uhr.

Freie ev. Gemeinde, Johannisstr. 1: So 10.30 Uhr.

SONST. GOTTESDIENSTE

Adventgemeinde Trier: Sa 9.30 Uhr.

Neuapostolische Kirche, Unterbezirk Trier: So 10 Uhr in Hermeskeil, Schulstr. 108, Mertesdorf, Wenigbach 2, Bitburg, Königsberger Str. 1, Konz, Römerstr. 208, Prüm, Waldstr. 13, Gerolstein, Hauptstr. 47, Traben-Trarbach, Bergstr. 1/Köveniger Str., Seniorenheim der AWO in Trier, An der Härenwies 31, Trier, Theobaldstr. 13.

Gemeinde des lebendigen Gottes Trier/International Church of the Living God, Metternichstraße 28-30, Trier-Nord: So 10 Uhr Gottesdienst mit Kinderprogramm (deutsch/englisch).

Zeugen Jehovas Trier: Sa 17 Uhr (rumänisch). So 10 Uhr (deutsch, albanisch, persisch), 13.30 Uhr (deutsch, arabisch), 17 Uhr (russisch), Auf der Grafschaft 26, Trier-Feyen.

Jugendhilfezentrum Don Bosco, Helenenberg: So 10.30 Uhr.

St. Nikolaus, Konz: Sa 18 Uhr. So 11 Uhr.

St. Johann, Konz: Sa 18 Uhr in St. Nikolaus. So 9.30 Uhr.

Maria-Heimsuchung, Konz-Hamm: So 10.45 Uhr.

Pfarreiengemeinschaft Saarburg: Sa 9 Uhr in Beurig, 19 Uhr in Schoden; So 9.30 in Irsch, 9.30 in Litdorf, 11 Uhr Familiengottesdienst in Saarburg, 18 Uhr in Beurig

Pfarreiengemeinschaft Schweich: Sa 19 Uhr in Bekond, 15.30 Überraschungskirche in Föhren, 17.45 Uhr in Kenn, 19 Uhr in Riol. So 10.30 Uhr in Fell, 9.15 Uhr in Föhren, 9.15 Uhr in Longuich, 10.30 und 18.30 Uhr in Schweich.

Pfarreiengemeinschaft Waldrach: Sa 17.15 Uhr in Pluwig, 17.15 Uhr in Waldrach, 19 Uhr in Lorscheid, 19 Uhr in Morscheid. So 9 Uhr in Kasel, 9 Uhr in Schöndorf, 10 Uhr Kinderkirche in Schöndorf, 10.45 Uhr in Mertesdorf, 10.45 in Osburg, 18 Uhr in Gutweiler.

Pfarreiengemeinschaft Saar-Mosel: Sa 18.30 Uhr in Wasserliesch. So 9 Uhr Oberbillig, 10.30 Nittel.

Pfarreiengemeinschaft Hermeskeil: Sa 17.15 Uhr in Abtei, 17.15 Uhr in Beuren. So 9 Uhr in Grimburg, 10.45 Uhr in Hermeskeil, 18 Uhr im Kloster Hermeskeil.

EV. GOTTESDIENSTE