Gottesdienste : Gottesdienste

KATH. GOTTESDIENSTE



Hohe Domkirche: Sa 7 Uhr Hl. Messe im Dom; 9 Uhr Hl. Messe. So 7 Uhr Hl. Messe im Dom, 10 Uhr Hochamt: Musik im Hochamt: Kantorengesang, Lieder aus dem Gotteslob.

Liebfrauen: Sa 12 Uhr, 17 Uhr. So 11.30 Uhr, 18 Uhr.

Welschnonnenkirche: So 10.30 Uhr in englische Sprache, 15 Uhr in englischer Sprache

St. Antonius: Sa 18 Uhr syrisch-katholisch. So 9.30 Uhr, in polnischer Sprache, 16 Uhr, in polnischer Sprache.

St. Paulin: So 11 Uhr mit Voranmeldung.

Vincentinum: So 8 Uhr.

St. Matthias: So 10 Uhr.

St. Valerius: Sa 18.30 Uhr.

Herz Jesu: Sa 17 Uhr.

St. Michael: So 11 Uhr.

Heiligkreuz: Sa 18 Uhr.

St. Anna, Olewig: So 9.30 Uhr.

St. Augustinus: So 11 Uhr.

Christkönig: Sa 17.45 Uhr, 19.15 Uhr. So 9.30 Uhr, 11 Uhr.

St. Helena: Sa 18 Uhr.

St. Martinus: So 10 Uhr.

St. Jakobus, Biewer: So 9.30 Uhr.

St. Marien/ St. Martin, Pfalzel: Sa 17.30 Uhr.

St. Peter, Ehrang: Sa 16 Uhr, So 11 Uhr.

EV. GOTTESDIENSTE

Ev. Kirchengemeinde Trier: So 11. Uhr, evang. Kirche zum Erlöser/ Konstantin-Basilika

Ev. Kirchengemeinde Ehrang: So 10 Uhr, Open-Air-Gottesdienst im Garten des Ev. Gemeindezentrums, Martinstr. 1, Schweich.

Ev. Stadtmission (Landeskirchliche Gemeinschaft) Trier: Gottesdienste unter dem Link: http://yt.stami-trier.de

SONST. GOTTESDIENSTE

Neuapostolische Kirche, Unterbezirk Trier: So 10 und 15 Uhr in Hermeskeil, Schulstr. 108, Mertesdorf, Wenigbach 2, Bitburg, Königsberger Str. 1, Konz, Römerstr. 208, Prüm, Waldstr. 13, Gerolstein, Hauptstr. 47, Traben-Trarbach, Bergstr. 1/Köveniger Str., Seniorenheim der AWO in Trier, An der Härenwies 31, Trier, Theobaldstr. 13. Anmeldungen und weitere Infos unter: www.nak-trier.de/trier.

KATH. GOTTESDIENSTE

St. Johann, Konz: So 9.30 Uhr.

St. Nikolaus, Konz: Sa 18 Uhr. So 11 Uhr.

Pfarreiengemeinschaft Saarburg: Sa 19 Uhr, Open Air Gottesdienst in Irsch; So 9.30 Uhr in Saarburg, 11 Uhr in Beurig.

Pfarreiengemeinschaft Schweich: Sa 17.45 Uhr in Kenn. So 9.15 Uhr in Longuich, 10.30 Uhr in Fell, 10.30 Uhr in Föhren.