Gottesdienste : Gottesdienste

KATH. GOTTESDIENSTE

Pfarreiengemeinschaft Schweich: Sa 17.45 Uhr in Kenn. So 10.30 Uhr in Fell.

Pfarreiengemeinschaft Waldrach: Sa 18 Uhr in Kasel, 18 Uhr in Pluwig. So 10 Uhr in Osburg, 10 Uhr in Ruwer, 10 Uhr in Schöndorf, 10 Uhr in Waldrach.