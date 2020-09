Gottesdienste : Gottesdienste

Die Kirche St. Martin in Mertesdorf. Foto: Roland Morgen

KATH. GOTTESDIENSTE

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red

Hohe Domkirche: Sa 7 Uhr hl. Messe; 9 Uhr Hl. Messe; 12.30 Uhr Musik aus dem Schwalbennest; 30 Minuten Orgelmatinee mit kurzem Auftritt des Trierer Orgelteufelchens; Domorganist Josef Still, Trier. So 7 Uhr hl. Messe; 10 Uhr Hochamt; Musik im Hochamt: Chor- und Scholagesang, Lieder aus dem Gotteslob; Vokalensemble der Dommusik; Alexandre Guilmant: Offertoire „Ave Maris Stella“; 18 Uhr Vesper.

Im Dom findet jeden Donnerstag um 7.30 Uhr ein Gottesdienst statt. An allen anderen Tagen fällt der 7.30 Uhr-Gottesdienst aus.

Liebfrauen: Sa 12 Uhr, 17 Uhr. So 11.30 Uhr, 18 Uhr.

St. Antonius: Sa 18 Uhr syrisch-katholisch. So 10 Uhr und 16 Uhr in polnischer Sprache.

St. Agritius: Sa 10 Uhr griechisch-orthodox. So 10 Uhr.

Welschnonnenkirche: So 15 Uhr in englischer Sprache.

Vincentinum: So 8 Uhr.

St. Matthias: Sa 18.15 Uhr Vesper. So 10 Uhr Konventamt mit Pilger und Erstkommunionfeier, 18 Uhr Vesper.

St. Valerius: Sa 18.30 Uhr.

Herz Jesu: Sa 17 Uhr mit Erstkommunionfeier, 19 Uhr Betphon-Gottesdienst.

St. Michael: So 11 Uhr.

Heiligkreuz: Sa 18 Uhr.

St. Anna, Trier-Olewig: So 9.30 Uhr.

St. Augustinus: So 11 Uhr.

St. Andreas: So 9.30 Uhr.

St. Georg, Trier-Irsch, -Filsch, -Kernscheid und Hockweiler: Sa 18 Uhr in Irsch.

St. Paulin: So 11 Uhr.

St. Bonifatius: Sa 17 Uhr.

Christkönig: Sa 17.45 Uhr, 19.15 Uhr. So 9.30 Uhr, 11 Uhr.

St. Helena: Sa 18 Uhr.

St. Martinus: So 10 Uhr.

St. Jakobus: So 9.30 Uhr.

Marienstiftskirche Trier-Pfalzel: So 9.30 Uhr.

St. Peter, Trier-Ehrang: Sa 16 Uhr. So 11 Uhr.

EV. GOTTESDIENSTE

Ev. Kirchengemeinde Trier-Stadt: So 11 Uhr in der ev. Kirche zum Erlöser/Konstantin-Basilika.

Ev. Stadtmission (Landeskirchliche Gemeinschaft) Trier: So 15 Uhr im Lottoforum.

Ev. Kirchengemeinde Ehrang: So 10 Uhr Open-Air-Gottesdienst in Ehrang, 11.15 Uhr Open-Air-Gottesdienst in Gusterath.

SONST. GOTTESDIENSTE

KATH. GOTTESDIENSTE

St. Nikolaus, Konz: Sa 18 Uhr. So 11 Uhr.

St. Johann, Konz: So 9.30 Uhr.

Pfarreiengemeinschaft Saarburg: Sa 19 Uhr in Ayl. So 11 Uhr in Saarburg, 18 Uhr in Beurig.

Pfarreiengemeinschaft Schweich: Sa 17.45 Uhr in Kenn, 10.30 Uhr und 15 Uhr in Schweich mit Erstkommunionfeier. So 9.15 Uhr in Longuich, 10.30 Uhr in Fell, 10.30 Uhr in Föhren, 10.30 Uhr und 15 Uhr Erstkommunion in Schweich.

Pfarreiengemeinschaft Waldrach: Sa 18 Uhr in Farschweiler, 18 Uhr in Mertesdorf. So 10 Uhr in Morscheid, 10 Uhr in Pluwig, 10 Uhr in Ruwer, 10 Uhr in Thomm, 10 Uhr in Waldrach.

Pfarreiengemeinschaft Saar-Mosel: Sa 18.30 Uhr in Temmels. So 10 Uhr in Tawern.