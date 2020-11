Gottesdienste : Gottesdienste

KATH. GOTTESDIENSTE

Hohe Domkirche: Sa 7 Uhr hl. Messe; 9 Uhr hl. Messe. So 7 Uhr hl. Messe; 10 Uhr Pontifikalamt (Firmung der Jugendchöre der Musikmusik; Musik im Pontifikalamt: Kantoren- und Scholagesang; Lieder aus dem Gotteslob; Johannes Brahms: Praeludium und Fuge in a-Moll; Vokalensemble der Dommusik, 18 Uhr Vesper.

Liebfrauen: Sa 12 Uhr, 17 Uhr, So 11.30 Uhr, 18 Uhr

St. Antonius: Sa 18 Syrisch-katholischer Gottesdienst, So 10 Uhr in polnischer Sprache, 11.15 Uhr, 16 Uhr in poln. Sprache.

St. Agritius: Sa 10 Uhr griechich-orthodoxer Gottesdienst. So 10 Uhr.

Welschnonnenkirche: So 10.30 Uhr, 15 Uhr in engl. Sprache.

St. Matthias: Sa 18.15 Uhr Vesper, So 10 Uhr Konventamt, 18 Uhr Vesper.

St. Valerius: Sa 18.30 Uhr.

Herz Jesu: Sa 17 Uhr. So 17 Uhr.

St. Michael: So 11 Uhr.

Heiligkreuz: Sa 18 Uhr mit dem Männerensemble der Chorgemeinschaft Heiligkreuz, Leitung/Orgel: Burkhard Pütz.

St. Georg, Trier-Irsch, -Filsch, -Kernscheid und Hockweiler: Sa 18 Uhr in Irsch.

St. Anna-Olewig: So 9.30 Uhr.

St. Andreas Tarforst: So 9.30 Uhr.

St. Augustinus: So 11 Uhr im Treff.

St. Martin: So 9.30 Uhr (Voranmeldung).

St. Paulin: So 11 Uhr (Voranmeldung).

Christkönig: Sa 17.45 Uhr, 19.15 Uhr. So 9.30, 11 Uhr Familiengottesdienst.

St. Martinus: Sa 18 Uhr.

St. Helena: So 10 Uhr

St. Jakobus: So 9.30 Uhr (Voranmeldung).

St. Maria/St. Martin, Trier-Pfalzel: Sa 17.30 Uhr (Voranmeldung).

St. Peter, Trier-Ehrang: Sa 16 Uhr, So 11 Uhr (Voranmeldung).

EV. GOTTESDIENSTE

Ev. Kirchengemeinde Trier-Stadt: So 11 Uhr in der ev. Kirche zum Erlöser/Konstantin-Basilika, 18 Uhr Literaturgottesdienst in der ev. Kirche zum Erlöser/Konstantin-Basilika (alle mit Voranmeldung).

Ev. Stadtmission (Landeskirchliche Gemeinschaft) Trier: So 10.30 Uhr in der Kaiserstr.

Ev. freikirchliche Gemeinde Trier (Baptisen): So 10.30 Uhr, Diedenhofener Str. 1.

SONSTIGE GOTTESDIENSTE

Neuapostolische Kirche: So 9 und 11.30 Uhr Trier; So 15 Uhr Mertesdorf in der Kirche Trier; So 10 Uhr in Hermeskeil und Konz; So 10 Uhr Bitburg, Prüm und Traben-Trarbach (alle mit Voranmeldung).

Alt-Katholische Pfarreiengemeinde St. Jakobus: So 11 Uhr, in der Herz-Jesu-Kirche, Friedrich-Wilhelm-Str., Trier.

KATH. GOTTESDIENSTE

St. Nikolaus, Konz: Sa 18 Uhr, So 11 Uhr.

St. Johann, Konz: So 9.30 Uhr.

Pfarreiengemeinschaft Saarburg: Sa 17.30 Uhr in Saarburg, 19 Uhr in Irsch. So 11 Uhr in Saarburg, 18 Uhr in Beurig.

Pfarreiengemeinschaft Schweich: Sa 19 Uhr in Bekond, 17.45 Uhr in Kenn. So 10.30 Uhr in Fell, 9.15 Uhr in Föhren, 10.30 Uhr in Schweich.

