Gottesdienste : Gottesdienste

Kirche St. Antonius in Pellingen. Foto: Roland Morgen

KATH. GOTTESDIENSTE

Hohe Domkirche: Sa: 7 Uhr hl. Messe; 9 Uhr Kapitelsamt; 16 und 18 Uhr Advent im Dom-Musik & Wort; „Freude“; Adventliche Musik für Chor und Orgel von Vierne unter anderen; Mitgestaltet von fünfköpfigen Vokalensembles aus den Chören der Dommusik; Leitung: Thomas Kiefer & Timo Uhrig, Orgel: Josef Still; Texte: Domvikar Marco Weber; Der Eintritt ist frei! Mit einer Spende unterstützen Sie die Nachwuchs­chorarbeit der Dommusik; Anmeldung unter: dommusik-trier.de

So: (3. Adventssonntag): 7 Uhr hl. Messe; 10 Uhr Hochamt; Musik im Hochamt: Chor- und Scholagesang, Lieder aus dem Gotteslob; Felix Mendelssohn Bartholdy: Ouverture zum Oratorium „Paulus“: Choralfantasie „Wachet auf, ruft uns die Stimme“; (Bearbeitung für Orgel von Johannes Matthias Michel); Vokalensemble der Dommusik; 18 Uhr Vesper:

Chor- und Scholagesang, Lieder aus dem Gotteslob; Vokalensemble der Dommusik

Liebfrauen: Sa 12 Uhr, 17 Uhr. So 11.30 Uhr, 18 Uhr

St. Antonius: So 9.30 Uhr in poln. Sprache, 11.15 Uhr, 16 Uhr in poln. Sprache.

St. Agritius: So 10 Uhr, 15 Uhr Kroatisch-katholischer Gottesdienst.

Welschnonnenkirche: So 10.30 Uhr, 15 Uhr in engl. Sprache.

Vincentinum: So 8 Uhr in der Kapelle.

St. Matthias: Sa 18.15 Uhr Vesper. So 10 Uhr Konventamt,12 Uhr Eucharistie, 18 Uhr Vesper mit Ansprache.

St. Valerius: Sa 18.30 Uhr.

Herz Jesu: So 17 Uhr Eucharistie.

St. Maternus: Sa 18 Uhr, Gregorianischer Choral: Ordinarium XVII in Dominicis Adventus | Proprium „Gaudete in Domino“ musikalisch gestaltet von der Choralschola Heiligkreuz

St. Michael: So 11 Uhr.

Heiligkreuz: So 9.30 Uhr.

St. Georg, Trier-Irsch, -Filsch, -Kernscheid und Hockweiler: Sa 18 Uhr in Irsch.

St. Anna-Olewig: So 9.30 Uhr.

St. Andreas Tarforst: So 9.30 Uhr.

St. Augustinus: So 11 Uhr.

St. Bonifatius: Sa 17 Uhr (Voranmeldung).

St. Paulin: So 11 Uhr (Voranmeldung), 18.30 Uhr Abendlob.

Christkönig: Sa 11 Uhr spanischer Gottesdienst, 17.45 Uhr, 19.15 Uhr. So 9.30 Uhr, 11 Uhr Familiengottesdienst.

St. Martinus: So 10 Uhr.

St. Helena: Sa 18 Uhr.

St. Jakobus: Sa 17.30 Uhr.

St. Maria/St. Martin, Trier-Pfalzel: So 9.30 Uhr.

St. Peter, Trier-Ehrang: Sa 16 Uhr, So 11 Uhr.

ALT-KATHOLISCH

Alt-Katholische Pfarrgemeinde St. Jakobus: So, 11 Uhr in Herz Jesu Kirche, Friedrich-Wilhelm-Str.,Trier

EV. GOTTESDIENSTE

Ev. Kirchengemeinde Trier-Stadt: So 11 Uhr in der ev. Kirche zum Erlöser/Konstantin-Basilika (Voranmeldung), 18 Uhr Jugendgottesdienst in der ev. Kirche zum Erlöser/Konstantin-Basilika (Voranmeldung).

Ev. Kirchengemeinde Ehrang: So 10 Uhr Gottesdienst mit Kindergottesdienst in Ehrang, 10.15 Uhr in Schweich, 11.15 Uhr Gottesdienst mit Kindergottesdienst in Trierweiler, 11.15 Uhr Gottesdienst in Gusterath.

Ev. Stadtmission (Landeskirchliche Gemeinschaft) Trier: So 10.30 Uhr mit Kindergottesdienst in der Kaiserstr..

Ev. freikirchliche Gemeinde Trier (Baptisten): So 10.30 Uhr, Diedenhofener Str. 1.

SONSTIGE GOTTESDIENSTE

Neuapostolische Kirche: So 9 Uhr und 11.30 Uhr in Trier, 15 Uhr in Mertesdorf, 10 Uhr in Hermeskeil, 10 Uhr in Konz, 10 Uhr in Bitburg, 10 Uhr in Prüm, 10 Uhr in Traben-Trarbach (alle mit Voranmeldung).

KATH. GOTTESDIENSTE

St. Nikolaus, Konz: Sa 18 Uhr, So 11 Uhr.

St. Marien, Konz: So 9.30 Uhr.

Pfarreiengemeinschaft Saarburg: Sa 19 Uhr in Ayl, So 11 Uhr in Saarburg, 18 Uhr in Beurig.

Pfarreiengemeinschaft Schweich: Sa 17.45 Uhr in Kenn, 19 Uhr in Riol. So 10.30 Uhr in Fell, 9.15 Uhr in Föhren, 9.15 Uhr in Longuich, 10.30 Uhr in Schweich.

Pfarreiengemeinschaft Waldrach: Sa 18 Uhr in Gutweiler, 18 Uhr in Kasel, 18 Uhr in Lorscheid. So 10 Uhr in Kasel, 10 Uhr in Osburg, 10 Uhr in Ruwer, 10 Uhr in Schöndorf, 10 Uhr in Waldrach.

Pfarreiengemeinschaft Saar-Mosel: Sa 18.30 Uhr in Wasserliesch. So 10 Uhr Hochamt mit Verabschiedung von Pfarrer Gerhard Kerber in Tawern.

Der Dom St. Peter in Trier. Foto: TV/Verona Kerl

Blick in die Augustinus-Kapelle des Brüderkrankenhauses Trier. Foto: Bernd Diedrich

Die 14-Nothelfer-Kapelle in Trier-Ruwer/Eitelsbach. Foto: Roland Morgen

Kirche St. Laurentius in Waldrach. Foto: Roland Morgen

Herbstliche Stimmung rund um die Pfarrkirche St. Ursula in Konz-Krettnach. Ältester Teil der Kirche ist der romanische Chorturm aus dem 12. Jahrhundert. Foto: TV/Verona Kerl

Die Kirche St. Aper in Wasserliesch. Foto: Roland Morgen

Illuminierte Basilika St. Paulin in Trier-Nord. Foto: Roland Morgen