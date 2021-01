Gottesdienste : Gottesdienste vom 9. bis 10. Januar

KATH. GOTTESDIENSTE

Hohe Domkirche:

Sa 7 Uhr Hl. Messe; 9 Uhr Kapitelsamt. So (Taufe des Herrn) (Jahrgedächtnis von Bischof Hermann Josef Spital); 7 Uhr Hl. Messe; 10 Uhr Pontifikalamt; Musik im Pontifikalamt: Chor- und Scholagesang, Lieder aus dem Gotteslob; Camille Saint-Saëns: Tollite Hostias; (Transcription paraphrasée par Eugène Gigout); Vokalensemble der Dommusik; 18 Uhr Vesper; Musik in der Vesper: Antiphonen im Gregorianischen Choral; Psalmen in mehrstimmigen Falsibordoni-Sätzen von Mitterer, Dachs, Fischbach und Kiefer; Vesperschola der Dommusik

Liebfrauen: Sa 12 Uhr, 15.30 Uhr mit den Kommunionkindern, 17 Uhr. So 11.30 Uhr, 18 Uhr

St. Antonius: So 9.30 Uhr in poln. Sprache, 11.15 Uhr, 16 Uhr in poln. Sprache.

St. Agritius: So 10 Uhr, 15.30 Uhr in kroatischer Sprache.

Welschnonnenkirche: So 10.30 Uhr, 15 Uhr in engl. Sprache.

St. Matthias: Sa 18.15 Uhr Vesper, 20 Uhr Vigilfeier. So 10 Uhr Konventamt, 18 Uhr Vesper.

St. Valerius: Sa 18.30 Uhr.

Herz Jesu: Sa 17 Uhr Eucharistie.

St. Maternus: Sa 18 Uhr.

St. Michael: So 11 Uhr.

Heiligkreuz: So 9.30 Uhr.

St. Georg, Trier-Irsch, -Filsch, -Kernscheid und Hockweiler: Sa 18 Uhr in Irsch.

St. Anna-Olewig: So 9.30 Uhr.

St. Andreas Tarforst: So 9.30 Uhr.

St. Augustinus: So 11 Uhr.

St. Bonifatius: So 10 Uhr.

St. Paulin: So 11 Uhr (Voranmeldung).

St. Martin: 15 Uhr Wortgottesdienst, 18.30 Uhr (mit Voranmeldung).

Christkönig: Sa 17.45 Uhr, 19.15 Uhr. So 9.30 Uhr, 11 Uhr Familiengottesdienst.

St. Martinus: Sa 18 Uhr.

St. Helena: So 10 Uhr.

St. Jakobus: Sa 17.30 Uhr.

St. Maria/St. Martin, Trier-Pfalzel: So 9.30 Uhr.

St. Peter, Trier-Ehrang: Sa 16 Uhr, So 11 Uhr.

EV. GOTTESDIENSTE

Ev. Stadtmission (Landeskirchliche Gemeinschaft) Trier: So 10.30 Uhr.

SONSTIGE GOTTESDIENSTE

Neuapostolische Kirche: So 10 Uhr in Mertesdorf, 10 Uhr in Hermeskeil, 10 Uhr in Konz, 10 Uhr in Bitburg, 10 Uhr in Prüm, 10 Uhr in Traben-Trarbach (alle mit Voranmeldung).

KATH. GOTTESDIENSTE

St. Nikolaus, Konz: Sa 18 Uhr, So 11 Uhr.

St. Johann, Konz: So 9.30 Uhr.

Pfarreiengemeinschaft Saarburg: Sa 19 Uhr in Irsch, So 11 Uhr in Saarburg, 18 Uhr in Beurig.

Pfarreiengemeinschaft Schweich: 19 Uhr in Bekond, 17.45 Uhr in Kenn. So 10.30 Uhr in Fell, 10.30 Uhr in Schweich.

Pfarreiengemeinschaft Waldrach: Sa 18 Uhr in Farschweiler, 18 Uhr in Mertesdorf, 18 Uhr in Morscheid. So 10 Uhr in Pluwig, 10 Uhr in Thomm, 10 Uhr in Waldrach.

Pfarreiengemeinschaft Saar-Mosel: Sa 18.30 Uhr in Temmels. So 10 Uhr Hochamt in Könen.

