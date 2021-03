Gottesdienste : Gottesdienste

Kirche St. Antonius in Pellingen. Foto: Roland Morgen

KATH. GOTTESDIENSTE

Hohe Domkirche:

Sa: 7 Uhr hl. Messe; 9 Uhr Kapitelsamt;

So (4. Fastensonntag): 7 Uhr hl. Messe; 10 Uhr Hochamt; Musik im Hochamt: Chor- und Scholagesang, Lieder aus dem Gotteslob; Johann Sebastian Bach: Dorische Toccata BWV 538; Vokalensemble der Dommusik; 18 Uhr Vesper.

Liebfrauen: Sa 12 Uhr hl. Messe, 15.30 Uhr Vorabendmesse, 17 Uhr Vorabendmesse. So 11.30 Uhr Hochamt, 18 Uhr hl. Messe.

St. Antonius: Sa 18 Uhr syrisch-katholischer Gottesdienst. So 9.30 hl. Messe in polnischer Sprache, 11.15 Uhr Hochamt, 16 Uhr hl. Messe in polnischer Sprache.

St. Agritius: Sa 10 Uhr Griechisch-orthodoxer Gottesdienst. So 10 Uhr Hochamt, 15.30 Uhr hl. Messe in kroatischer Sprache.

Welschnonnenkirche:

So 10.30 Uhr Heilige Messe der Marianischen Bürgersodalität Trier

15.00 Uhr Heilige Messe in englischer Sprache.

St. Matthias: Sa 18.15 Uhr Vesper, 20 Uhr Vigilfeier. So 10 Uhr Hochamt, 12 Uhr Eucharistie, 18 Uhr Vesper.

St. Valerius: Sa 18.30 Uhr Eucharistie.

Herz Jesu: Sa 17 Uhr Eucharistie.

St. Maternus: Sa 18 Uhr.

Heiligkreuz: So 9.30 Uhr.

St. Michael: So 11 Uhr,

Gregorianischer Choral: Ordinarium XVII in Dominicis Quadragesimae | Proprium „Laetare“, musikalisch mitgestaltet von der Choralschola Heiligkreuz

St. Georg, Trier-Irsch, -Filsch, -Kernscheid und Hockweiler: Sa 18 Uhr in Irsch.

St. Anna-Olewig: So 9.30 Uhr.

St. Andreas Tarforst: So 9.30 Uhr.

St. Augustinus: So 11 Uhr im Treff.

St. Paulin: So 11 Uhr.

St. Bonifatius:: Sa 17 Uhr.

Christkönig: Sa 17.45 Uhr, 19.15 Uhr. So 9.30 Uhr, 11 Uhr Familiengottesdienst.

St. Martinus: So 10 Uhr.

St. Helena: Sa 18 Uhr.

St. Maria/St. Martin, Trier-Pfalzel: Sa 17.30 Uhr.

St. Peter, Trier-Eh­rang: Sa 16 Uhr, So 11 Uhr Hochamt, 18 Uhr Bußgottesdienst.

St. Jakobus: So 9.30 Uhr Hochamt.

EV. GOTTESDIENSTE

Ev. Kirchengemeinde Trier: So:

Videoandacht: auf www.evangelisch-trier.de sowie 9.30+ 12.00 Uhr im OK54,

Gottesdienst in der ev. Kirche zum Erlöser/Konstantin-Basilika um 11.00 Uhr: Anmeldung erforderlich!: www.evangelisch-trier.de; Hygiene- und Schutzmaßnahmen sind zu beachten!

Ev. Stadtmission (Landeskirchliche Gemeinschaft) Trier: So 10.30 Uhr.

SONSTIGE GOTTESDIENSTE

Neuapostolische Kirche: Trier: So 9 Uhr , 11.30 Uhr. Konz: So 10 Uhr. Hermeskeil: So 10 Uhr. Bitburg: So 10 Uhr. Prüm: So 10 Uhr. Traben-Trarbach: So 10 Uhr. Mertesdorf: So 15 Uhr in der Kirche Trier. (alle mit Voranmeldung).

KATH. GOTTESDIENSTE

St. Nikolaus, Konz: Sa 18 Uhr. So 11 Uhr.

St. Johann: So 9.30 Uhr.

Pfarreiengemeinschaft Schweich: Sa 19 Ihr in Bekond. So 10.30 Uhr in Fell, 10.30 Uhr in Föhren, 9.15 Uhr in Longuich, 10.30 Uhr in Schweich.

Pfarreiengemeinschaft Waldrach: Sa 18 Uhr in Gutweiler, 18 Uhr in Kasel, 18 Uhr in Lorscheid. So 10 Uhr in Osburg, 10 Uhr in Ruwer, 10 Uhr in Schöndorf, 10 Uhr in Waldrach.

Pfarreiengemeinschaft

St. Laurentius Sa 19 Uhr in Irsch, So 9.30 Uhr Ewig Gebet in Litdorf-Rehlingen, 11 Uhr Hochamt in Saarburg, 15 Uhr Abschlussandacht zu Ewig Gebet in Litdorf-Rehlingen, 18 Uhr Hochamt in Beurig.

Pfarreiengemeinschaft Saar-Mosel: Sa 18.30 Uhr in Wasserliesch. So 10 Uhr in Tawern.

Pfarrei St. Franziskus: Sa 17.15 Uhr in Dampflos, 17.15 Uhr in Geisfeld. So 9 Uhr Hochamt in Gusenburg, 10.45 Uhr Hochamt in Hermeskeil, 18.30 Uhr Abendmesse des Klosters in der Pfarrkirche Hermeskeil.

