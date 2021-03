Gottesdienste : Gottesdienste

KATH. GOTTESDIENSTE

Hohe Domkirche:

Sa: 7 Uhr hl. Messe; 9 Uhr Kapitelsamt.

So (5. Fastensonntag): 7 Uhr hl. Messe; 10 Uhr Hochamt; Musik im Hochamt: Chor- und Scholagesang, Lieder aus dem Gotteslob; Johann Sebastian Bach: O Haupt voll Blut und Wunden BWV 727; Georg Muffat: Toccata tertia aus „Apparatus musico-organisticus“; Vokalensemble der Dommusik; 16 Uhr Musik und Wort am Passionssonntag; Marcel Dupré (1886-1971); Le Chemin de la Croix; Der Kreuzweg op. 29; Josef Still, Orgel, Prälat Dr. Herbert Hoffmann, Texte; 18 Vesper.

Liebfrauen: Sa 12 Uhr hl. Messe, 15.30 Uhr Vorabendmesse, 17 Uhr Vorabendmesse. So 11.30 Uhr Hochamt, 18 Uhr hl. Messe.

St. Antonius: Sa 18 Uhr syrisch-katholischer Gottesdienst. So 9.30 hl. Messe in polnischer Sprache, 11.15 Uhr Hochamt, 16 Uhr hl. Messe in polnischer Sprache.

St. Agritius: Sa 10 Uhr Griechisch-orthodoxer Gottesdienst. So 10 Uhr Hochamt, 15.30 Uhr hl. Messe in kroatischer Sprache.

Welschnonnenkirche:

So 10.30 Uhr Heilige Messe der Marianischen Bürgersodalität Trier

15.00 Uhr Heilige Messe in englischer Sprache.

St. Matthias: Sa 18.15 Uhr Vesper, 20 Uhr Vigilfeier. So 10 Uhr Hochamt, 12 Uhr Eucharistie, 18 Uhr Vesper.

St. Valerius: Sa 18.30 Uhr Eucharistie.

Herz Jesu: Sa 17 Uhr Eucharistie.

St. Maternus: Sa 18 Uhr.

Heiligkreuz: So 9.30 Uhr.

St. Michael: So 11 Uhr.

St. Georg, Trier-Irsch, -Filsch, -Kernscheid und Hockweiler: Sa 18 Uhr in Irsch.

St. Anna-Olewig: So 9.30 Uhr.

St. Andreas Tarforst: So 9.30 Uhr.

St. Augustinus: So 11 Uhr im Treff.

St. Paulin: So 11 Uhr.

St. Martin:: Sa 18.30 Uhr.

Christkönig: Sa 17.45 Uhr, 19.15 Uhr. So 9.30 Uhr, 11 Uhr Familiengottesdienst.

St. Martinus: Sa 18 Uhr.

St. Helena: So 10 Uhr.

St. Maria/St. Martin, Trier-Pfalzel: So 9.30 Uhr Hochamt, 18 Uhr Bußgottesdienst.

St. Peter, Trier-Eh­rang: Sa 16 Uhr, So 11 Uhr Hochamt.

St. Jakobus: Sa 17.30 Uhr.

EV. GOTTESDIENSTE

Ev. Kirchengemeinde Trier:

Videoandacht: auf www.evangelisch.de sowie 9.30 + 12 Uhr auf OK54

So 11 Uhr: Gottesdienst in der ev. Kirche zum Erlöser/Konstantin-Basilika. Anmeldung erforderlich (unter www.evangelisch.de), Hygiene- und Schutzmaßnamen sind zu beachten!

So 18 Uhr: ökumenischer Gottesdienst in der ev. Kirche zum Erlöser/Konstantin-Basilika. Anmeldung erforderlich (unter www.evangelisch.de), Hygiene- und Schutzmaßnamen sind zu beachten!

Ev.Stadtmission(Landeskirchliche Gemeinschaft) Trier: So 10.30 Uhr, keine Predigt: Mitgebracht-Gottesdienst – jeder kann sich nach einem geistlichen Impuls am Ablauf beteiligen – Erlebnisse mit Gott / Jesus und Gebetsanliegen – Liederwünsche usw. Bis Samstag 12 bei Walter Undt den jeweiligen Beitrag anmelden

SONSTIGE GOTTESDIENSTE

Neuapostolische Kirche: Trier: So 9 Uhr , 11.30 Uhr. Konz: So 10 Uhr. Hermeskeil: So 10 Uhr. Bitburg: So 10 Uhr. Prüm: So 10 Uhr. Traben-Trarbach: So 10 Uhr. Mertesdorf: So 15 Uhr in der Kirche Trier. (alle mit Voranmeldung).

KATH. GOTTESDIENSTE

St. Nikolaus, Konz: Sa 18 Uhr. So 11 Uhr.

St. Johann: So 9.30 Uhr.

Pfarreiengemeinschaft Schweich: Sa 17.45 Uhr in Kenn, 19 Uhr in Riol. So 10.30 Uhr in Fell, 18 Uhr Kreuzwegandacht in Longuich, 10.30 Uhr in Schweich.

Pfarreiengemeinschaft Waldrach: Sa 18 Uhr in Farschweiler, 18 Uhr in Mertesdorf, 18 Uhr in Morscheid. So 10 Uhr in Pluwig, 10 Uhr in Ruwer, 10 Uhr in Thomm, 10 Uhr in Waldrach.

Pfarreiengemeinschaft

St. Laurentius Sa 19 Ihr in Ockfen. So 11 Uhr in Saarburg, 18 Uhr in Beurig, 18.30 Uhr Kreuzwegandacht in Irsch, 19.30 Uhr Komplet (Nachtgebet) in Ockfen.

Pfarreiengemeinschaft Saar-Mosel: Sa 18.30 Uhr in Oberbillig. So 10 Uhr in Nittel.

Pfarrei St. Franziskus: Sa 17.15 Uhr in Rascheid, 17.15 Uhr in Züsch. So 9 Uhr in Bescheid, 10.45 Uhr in Hermeskeil, 18.30 in Hermeskeil im Kloster der Pfarrkirche.

