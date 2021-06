Gottesdienste : Gottesdienste

Kirche St. Antonius in Pellingen. Foto: Roland Morgen

KATH. GOTTESDIENSTE TRIER

Hohe Domkirche:

Do 7 Uhr hl. Messe, 10 Uhr Pontifikalamt anschließend Prozession zum Hauptmarkt mit eucharistischem Segen; Musik im Pontifikalamt: Chor- und Kantorengesang, Lieder aus dem Gotteslob; OrgelmusikVokalensemble der Dommusik; 18 Uhr Pontifikalvesper; Musik in der Pontifikalvesper: Antiphonen im Gregorianischen Choral; Psalmen in mehrstimmigen Falsibordoni-Sätzen; Vesperschola der Dommusik.

Hinweis: Pontifikalamt um 10 Uhr bereits ausgebucht!

Liebfrauen: Do 11.30 Uhr Festhochamt, 18 Uhr hl. Messe.

St. Antonius: Do 14 Uhr hl. Messe in polnischer Sprache, anschl. Eucharistieandacht.

St. Matthias: Do 10 Uhr Hochamt, 18 Uhr Vesper.

St. Valerius: Do 9.30 Uhr.

Herz Jesu: Mi 17 Uhr mit Erste Kommunion für Kinder.

Heiligkreuz: Do 11 Uhr Hochamt mit sakramentalem Segen.

St. Anna-Olewig: Do 9.30 Uhr Festmesse.

St. Augustinus: Do 11 Uhr Festmesse.

St. Paulin: Do 11 Uhr Hochamt.

Christkönig: Do 10 Uhr Festhochamt.

St. Martinus: Mi, 18 Uhr Vorabendmesse zum Hochfest mit eucharistischem Segen.

St. Helena: Do 10 Uhr: Festhochamt mit eucharistischem Segen.

KATH. GOTTESDIENSTE

St. Nikolaus, Konz: Do 11 Uhr Festhochamt mit Sakramentalem Segen

Pfarreiengemeinschaft Schweich: Do 10.30 Uhr Festhochamt in Fell, 10.30 Uhr Festhochamt in Föhren, 10.30 Uhr Wort-Gottes-Feier in Longuich,10.30 Uhr Festhochamt in Schweich auf dem Vorplatz des Altenheimes St. Josef (bei schlechtem Wetter in der Kirche).

Pfarreiengemeinschaft Waldrach: Mi Lorscheid 15.30 Uhr beim Seniorenheim, Gutweiler 18 Uhr,Kasel 18 Uhr. Do Waldrach 9 Uhr mit Fronleichnamsprozession,Osburg 10 Uhr, Pluwig 10 Uhr,Ruwer 10 Uhr, Thomm 10 Uhr.

Pfarreiengemeinschaft

St.Laurentius (Pfarreiengemeinschaft Saarburg): Mi 18.30 Uhr Vorabendmesse in Ayl. Do 9.30 Uhr Open-Air-Gottesdienst in Ockfen, 11 Uhr Festhochamt in Saarburg, 17.30 Uhr Open-Air-Gottesdienst in Fisch

Pfarreiengemeinschaft Saar-Mosel: Mi 18.30 Vorabendmesse in Wasserliesch. Do 10 Uhr Hochamt in Tawern, 17 Uhr Hochamt in Temmels.

Pfarrei St. Franziskus (Pfarreiengemeinschaft Hermeskeil): Mi 14.30 Uhr hl. Messe in Dampflos, 18.30 Uhr hl. Messe in Grimburg. Do 9 Uhr Hochamt in Hermeskeil, 10.45 Uhr Hochamt in Beuren.

