Ist restauriert Grablegungsgruppe kehrt zurück nach St. Gangolf

Wer in den letzten Tagen die Markt- und Bürgerkirche St. Gangolf am Hauptmarkt besucht und sich dort ein wenig umgeschaut hat, dem dürfte es bereits aufgefallen sein: Die Freifläche auf der rechten Seite des Hauptschiffes ist verschwunden. Die spätgotische Grablegungsgruppe ist nach abgeschlossener Restaurierung an ihren ursprünglichen Platz zurückgekehrt. Seit 1930 prägt die Skulpturengruppe den Innenraum der Stadtkirche. Davor war sie an der südlichen Außenwand vor der Kirche aufgestellt.