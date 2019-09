Trier : Graffiti an Triebfahrzeug und Bahn im Betriebswerk Trier

Graffiti an Triebfahrzeug und Bahn im Betriebswerk Trier

Trier Unbekannte Täter haben laut Polizei ein im Bahnbetriebswerk Trier abgestelltes Triebfahrzeug sowie eine Regionalbahn auf einer Fläche von etwa zwölf Quadratmetern mit Graffiti-Schmierereien verunstaltet.

Die Tat sei am vergangenen Wochenende in der Zeit von Freitag, 30. August, 22.30 Uhr, bis Sonntag, 1. September, 9.30 Uhr, verübt worden. Die besprühten Flächen haben – so die Polizei – drei Signaturkürzel, sogenannte Tags, sowie einen Schriftzug erkennen lassen. Ersten Schätzungen zufolge liegt die Schadenshöhe bei etwa 1000 Euro.