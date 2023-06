Rätselhafte Graffiti Kennen Sie „AKSE AMEISE“?

Im Vergleich mit den Graffiti an den Pfeilern der Konrad-Adenauer-Brücke kommen die Schriftzüge an einem Pfeiler der Pfalzeler Eisenbahnbrücke eher schlicht daher. „AKSE AMEISE“ ist dort zu lesen. Tausende Autofahrer fahren dort jede Woche vorbei. Der ein oder andere wird sich sicher schon gefragt haben, was der Urheber oder die Urheberin damit sagen möchte. Geht es nur darum, das eigene Territorium zu markieren oder geht es vielleicht doch um eine tiefere Botschaft?