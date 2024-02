„Es gibt nichts, was ich nicht male!“ Ein Hingucker in Orange: Graffitikünstler gestaltet Reifen-Werkstatt in Trier

„Kopf aus und aus dem Herzen heraus malen.“ Das ist das Mantra von Famsy, der mit echtem Namen Eugen heißt. Das scheint auf jeden Fall zu funktionieren. Seitdem der Saarbrücker sich vor einem Jahr mit seiner Kunst selbstständig gemacht hat, mangelt es nicht an Aufträgen. Eigentlich ist er Wirtschaftsingenieur, aber gemalt habe er schon immer. Mit 15 Jahren kam er durch einen Freund zum Graffiti und sprühte an Lost Places (zu Deutsch: verlassene Orte) und habe auch „illegale Sachen“ gemacht, wie er sagt. „Aber so einen Quatsch mache ich nicht mehr“, lacht er. Stattdessen verdient er sein Geld nun mit Aufträgen, bei denen er auf legalen Flächen Graffiti sprayen kann – und das sehr erfolgreich.