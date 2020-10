Kunstwerk : Graffiti-Kunstwerk fertiggestellt

Trier Zwei Künstler schufen ein großes Wand-Graffito. Am 18. Oktober wird es vorgestellt.

Über Wochen haben zwei Künstler eine Graffiti-Darstellung an einer Mauer am Caspary-Park erarbeitet. Am 18. Oktober wird das Kunstwerk in der Reckingstraße (Trier-Heiligkreuz) eingeweiht.