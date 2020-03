An die Stifte, fertig, los : Gratis-Ausmalbilder von Johannes Kolz: Malend die Langeweile vertreiben

An die Stifte, fertig, los

Trier Seine knubbeligen Comicfiguren erklären seit Jahren den Alltag auf Trierisch. Cartoonist Johannes Kolz möchte das Leben in Coronazeiten bunter machen – nicht nur für Kinder aus Trier.

Johannes Kolz hofft zumindest „einen Mini-Beitrag dazu leisten, den derzeitigen Stress aus der Gesellschaft ein wenig zu nehmen.“ Für ihn zählt der Solidaritätsgedanke. „Jeder und jede soll mit dem ein wenig helfen, was er oder sie kann.“ Vielleicht sei die aktuelle Situation auch eine Chance für die Gesellschaft. „Auf Social Media erlebe ich gerade eine enorme Hilfewelle. Was wir momentan brauchen, ist Motivation und ein Lächeln.“

Kolz malt und zeichnet jedoch nicht nur aus Spaß an der Freude. Er ist auch Geschäftsführer der

Obacht-Verlagsgesellschaft. Entstanden aus der Marke Alles Trier, versteht sich die Verlagsgesellschaft als Ideenagentur mit dem Fokus auf Cartoon-Art, und dies meist in Verbindung mit Dialekten aus dem gesamten deutschen Sprachraum. Er sagt: „Auch uns brechen natürlich Aufträge weg. Es beginnt für alle eine harte Zeit, egal wo man hinhört.“ Seine Firma versuche das Konzept „ein wenig anzupassen. Den genauen Plan gibt es allerdings noch nicht, wie bei so vielen.“