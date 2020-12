Glückwunsch : gratu jostock 1112 (105 Jahre)

Anna Jostock feiert am heutigen Freitag ihren 105. Geburtstag. Sie lebte über 100 Jahre in ihrem Heimatort Leiwen, seit wenigen Jahren wohnt sie im Altenheim St.Josef in Schweich.

