Videoreihe : Greifvogelpark Saarburg in Existenznöten – Kreative Ideen in Corona-Zeiten (Video)

Saarburg Auch der Greifvogelpark in Saarburg zählt zu den in Not geratenen Betrieben in der Corona Zeit. Keine Besucher, keine Einnahmen und fortlaufende Kosten machen Wolfgang Klotzbücher zu schaffen.



Von Wilfried Hoffmann