Jubiläum : Grenzbahnhof Igel wird 100 Jahre alt

Igel Am Sonntag, 20. Oktober um 16 Uhr veranstaltet der Heimat- und Kulturverein Agulia in Zusammenarbeit mit der VHS Igel einen Vortrag im Gasthaus zum Löwen zum Thema „100 Jahre Grenzbahnhof Igel“. Der Vortrag des Historikers Rudolf Müller steht unter dem Titel „Der Grenzbahnhof Igel in den Wechselfällen der deutsch-luxemburgischen Geschichte seit 100 Jahren“.

