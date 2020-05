Straßenbau : Grenzbrücke ab Dienstag nicht mehr erreichbar

Vor gut 20 Jahren ist die B 49 in Wasserbilligerbrück ausgebaut worden. Nun soll die Fahrbahn aufgrund von Schäden saniert werden. Foto: TV/Albert Follmann

Zu Beginn der Corona-Pandemie war wenig los auf den Straßen. Das wollte der Landebetrieb Mobilität ausnutzen. Baubeginn in Wasserbilligerbrück ist nun der 2. Juni.

Die Grenze für Luxemburger nahezu undurchdringlich, Zwangspause auf dem Bau im Großherzogtum, viele Menschen im Homeoffice. Auf vielen Straße in der Region Trier war werktags zumindest gefühlt ähnlich viel los wie an regnerischen Sonntagen im November auf der Strecke zwischen Lonzenburg und der Raulsmühle im Ruwertal.

Was liegt da näher, als eine dringende Sanierung einer Pendlerstrecke wie der B 49 zwischen Trier und Wasserbilligerbrück anzugehen? Laut Landesbetrieb Mobilität (LBM) habe man sofort nach Bekanntgabe der Grenzschließung reagiert und die Maßnahme ausgeschrieben. „Bedingt durch die notwendigen Vorlaufzeiten und die vorgeschriebenen Fristen bei öffentlichen Ausschreibungen ist der 2. Juni 2020 der frühestmögliche Baubeginn.“

Die Bundesstraße 49 in Lang­sur-Wasserbilligerbrück muss für rund 300 000 Euro saniert werden. Die Bundesstraße hat laut LBM in diesem Streckenabschnitt eine hohe Verkehrsbelastung mit rund 12 730 Fahrzeugen in 24 Stunden. Dadurch seien sogenannte Verdrückungen entstanden, die eine erhebliche Unfallgefahr mit sich bringen würden.