Luxemburg zurückhaltend Grenzen dicht für sechs Monate: Das kommt auf Pendler in der Region zu

Viele Luxemburg-Pendler denken noch mit Schrecken an die Zeit während der Fußball-EM in Deutschland. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hatte angeordnet, dass sechs Wochen lang rund um das Turnier verstärkt an allen Außengrenzen Deutschlands kontrolliert werden sollte. In der Region führte das vor allem im Feierabendverkehr aus Luxemburg zu längeren Staus unter anderem auf der Autobahn A64. Zunächst kontrollierte die Bundespolizei unmittelbar am Grenzübergang, später wurde die Kontrollstelle auf einen Parkplatz hinter einer Autobahnbaustelle verlegt. Trotzdem staute sich der Verkehr.