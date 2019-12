Neue Medien : Grenzüberschreitende Gemeinschaftsbüros

Im Gebäude der deutsch-luxemburgischen Touristinfo in Langsur-Wasserbilligerbrück gibt es einen neuen Coworkingplatz. Foto: Joahnna Fox

Langsur Die Verbandsgemeinde (VG) Trier-Land hat ein neues grenzüberschreitendes Projekt: In Zusammenarbeit mit der luxemburgischen Partnergemeinde Mertert betreibt sie künftig im Gebäude der Deutsch-Luxemburgischen Tourist-Information in Wasserbilligerbrück unter dem Titel „Coworking DEULUX“ ein sogenanntes „Dorf-Büro.

Dahinter verbirgt sich ein Angebot an Unternehmen, Selbständige, Berufstätige oder auch an Urlauber, die einen flexibel nutzbaren Arbeitsplatz oder Raum für Besprechungen suchen, um beruflichen Verpflichtungen nachzugehen. Das Dorf-Büro kann eine Alternative zum festen Arbeitsplatz oder Home-Office sein. Durch das „Coworking“ – also das Zusammenarbeiten – ergibt sich unter anderem die Möglichkeit eines Ideenaustauschs mit Menschen aus unterschiedlichen Berufs- und Fachrichtungen.