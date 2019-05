Freizeit : Fast alles ist grillbar in der City

Trier (red) Es gibt fast nichts, was nicht auf einen Grill passt. Von Angus bis Zucchini, von Aubergine bis Zander – selbst ein Speiseeis lässt sich auf dem Grill schmackhaft veredeln.

Tipps und Tricks, wie Speisen vollendet gelingen, gibt es am Samstag, 1. Juni, von 11 bis 22 Uhr bei „Grill in the City“, dem Genuss-Event in Triers Innenstadt. Die City-Initiative Trier e.V. organisiert zum zweiten Mal auf dem Haupt- und Kornmarkt ein Grill-Event, bei dem den Profis an der offenen Flamme über die Schulter geschaut, gefachsimpelt und auch probiert werden darf. Fleisch- und Fischspeisen treffen auf leckere Beilagen, und auch die passende Getränkeauswahl für das gelungene Grillfest kommt nicht zu kurz. Geboten werden unter anderem Cocktail-Kreationen und ein Bier-Sommelier zeigt auf, wie vielfältig der Gerstensaft in seinen Macharten und Geschmäckern ist.