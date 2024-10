In Trier Größte Bauprojekte: Was Ende 2024 fertig wird — und wo es länger dauert

Dreiviertel des Jahres sind rum – aber die Ämter der Stadtverwaltung haben erst rund ein Viertel des Geldes, das 2024 in Bauprojekte investiert werden soll, ausgegeben beziehungsweise abgerechnet. Zum Teil liegt das daran, dass wegen der Kommunalwahl im Juni samt Neubesetzung des Stadtrates die Sommerpause in diesem Jahr besonders lang war und über Monate keine Baubeschlüsse gefasst werden konnten. Teilweise täusche die auf dem Papier niedrige Umsetzungsquote aber auch darüber hinweg, dass manche Arbeiten längst laufen und lediglich die Rechnungen noch nicht gestellt oder bezahlt sind. Im letzten Quartal des Jahres will die Verwaltung jedenfalls nochmal Gas geben: Bis Ende 2024 soll die so genannte Umsetzungsquote bei den Bauinvestitionen zumindest auf im Durchschnitt 55 Prozent gesteigert werden – einen ähnlichen Wert wie in den vergangenen Jahren also.