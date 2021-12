Kinder : Größter Kita-Betreiber in der Region Trier warnt vor Überlastung der Fachkräfte

Trier/Konz/Saarburg Die Kita gGmbH warnt vor den Folgen des extremen Fachkräftemangels. Rund 200 Stellen seien allein in den Einrichtungen des bistumseigenen Betriebs unbesetzt. Welche Folgen das für Kinder und Eltern hat.

Eine Nachricht von der Kita-Leitung. „Leider müssen wir morgen die Betreuungszeiten in der Gruppe Ihres Kindes einschränken. Wegen unbesetzter Stellen oder zu vieler Krankmeldungen ist der Regelbetrieb derzeit nicht aufrechtzuerhalten.“ Das Kind muss dann später gebracht und früher abgeholt oder ganz zu Hause betreut werden.

Das ist eine Situation, die alle Eltern mit Kita-Kindern kennen. Und sie zieht oft einen Rattenschwanz nach sich: Die Eltern müssen mit ihren Arbeitgebern eine Lösung oder eine Ersatzbetreuung finden. Das führt zu Stress und Ärger mit Arbeitgebern, Kollegen und dem Kita-Personal. Letztlich leiden darunter die Kinder, die Eltern und die Kita-Fachkräfte.

Info Kitas und unbesetzte Stellen der Kita gGmbH Die meisten Einrichtungen hat die Kita gGmbH im Landkreis Trier-Saaburg: 44. In der Stadt Trier sind es 26, im Eifelkreis Bitburg-Prüm 24, im Landkreis Berrnkastel-Wittlich 23, im Landkreis Vulkaneifel acht. Insgesamt weitere 38 Einrichtungen gibt es in den Kreisen Birkenfeld und Cochem-Zell. Von den 200 Stellen für pädagogisches Fachpersonal, die zu besetzen sind, kommen 80 auf den Kreis Trier-Saarburg und 30 auf die Stadt Trier. 29 sind es im Eifelkreis Bitburg-Prüm, 15 im Kreis Bernkastel Wittlich, sieben im Landkreis Vulkaneifel und 22 in Birkenfeld sowie Cochem-Zell. „Hinzu kommen etwa 20 offene Stellen für Standortleitungen und stellvertretende Leitungen über das gesamte Gebiet verteilt.

Wie massiv das Problem ist – auch unabhängig von der Pandemie – zeigt das Beispiel der bistumseigenen Kita gGmbH, dem größten Kita-Träger in der Region Trier. In den 151 Kindergärten der Kita gGmbH sind derzeit 200 Stellen unbesetzt (siehe Info). Konrad Berg und Cordula Scheich von der Geschäftsführung der Kita gGmbH, haben sich deshalb per Brief eindringlich an Eltern, Bildungsministerium, Kommunen und Jugendämter gewandt. „Die Reserven unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind nahezu erschöpft“, schreiben sie. Als großer Träger habe man den Punkt erreicht, „an dem wir deutliche Grenzen sehen, unser Personal so gut es geht zu unterstützen und zu schützen.“ Man blicke mit Sorge auf das frühkindliche Bildungssystem sowie auf den Druck, dem die Mitarbeitenden ausgesetzt seien. Dagegen müssten gemeinsame Strategien entwickelt werden.

Welche Folgen hat der Fachkräftemangel?

Obwohl die Mitarbeitenden laut Scheich und Berg alles geben, bringt der Fachkräftemangel und der hohe Krankenstand häufig verkürzte Öffnungszeiten und ein eingeschränktes Angebot mit sich. Teilweise müssen ganze Gruppen geschlossen werden. Das Beispiel, das Eltern eines Kindes in der Kita Irsch (Saar) an den TV herangetragen haben, zeigt, wie Corona diese Lage verschärft. Weil dort wegen Krankmeldungen und Fachkräftemangel insgesamt 7,5 Stellen unbesetzt waren, konnten kürzlich keine Gruppen gebildet werden. Dann kam ein Corona-Fall. 50 Kinder statt nur einer Gruppe mit 25 Kindern mussten in Quarantäne, bis sie einen negativen PCR-Test vorweisen konnten.

„Man kann sich leicht vorstellen, wie die Reaktionen der Eltern und Sorgeberechtigten der Einrichtung und dem Personal gegenüber aussehen, wenn Einschränkungen dieser Art wieder und wieder auftreten“, schreiben Berg und Scheich. Auch Eingewöhnungen verschieben sich wegen Personalmangel. Eltern müssen dann länger auf Platzzusagen warten. Qualifizierungsangebote und der Austausch im Kollegium oder mit externen Partnern wie Vereinen fallen unter den Tisch. Letztlich leidet die Gesundheit der Mitarbeiter unter der chronischen Unterbesetzung der Einrichtungen.

Welche Ursachen gibt es?

Verschärft wird das Problem laut Kita gGmbH durch das rheinland-pfälzischen Kita-Gesetz, das seit Juli in Kraft ist. Die neuen Regeln bringen zusätzlichen Personalbedarf. Trotz vieler Versuche über die Arbeitsagentur, Online- wie Print-Anzeigenkampagnen oder Ausschreibungen in Social Media gelingt es der Kita gGmbH nicht, die Stellen zu besetzen. Die veränderten rechtlichen Grundlagen seien aber eine der Hauptursachen für die sich zuspitzende Personal-Situation. Dazu zählt der Kita-Betreiber auch den seit einigen Jahren geltenden Rechtsanspruch auf Plätze für Ein- und Zweijährige auf einen Platz.

Weil die meisten Eltern berufstätig seien, seien zudem Betreuungszeiten ausgeweitet. Das Recht auf eine Sieben-Stunden-Betreuung samt Mittagessen, das im Kita-Gesetz formuliert ist, erhöhe die Anforderungen an die Mitarbeiter noch weiter. Zudem sind 30 Prozent der 3500 Mitarbeitenden der Kita gGmbH älter als 50 Jahre. Den zu erwartenden Bedarf in den kommenden Jahren könne der Fachkräftemarkt „unter keinen Umständen decken“. Bundesweit erwartet beispielsweise eine Studie der Bertelsmann-Stiftung im Jahr 2030 bis zu 230 000 offene Stellen an Kitas. Die Kita gGmbH fordert deshalb, dass dringend neue Fachkräfte ausgebildet werden. Die Kapazitäten an den Fachschulen seien aber über Jahre hinweg nicht angepasst worden. Aufgrund der Dauer von drei Jahren, des komplizierten Aufbaus und der geringen Vergütung von etwa 1200 Euro Brutto pro Monat sei der Beruf „für viele junge Menschen unattraktiv“, erklären Scheich und Berg.

Welche Rolle spielt Corona?