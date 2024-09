Fahrrad am Ufer gefunden Großalarm am Mattheiser Weiher in Trier sorgt für Aufsehen

Ein Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr rund um den Mattheiser Weiher in Trier sorgte am Sonntagnachmittag für Aufsehen. Nachdem am Uferbereich des Weihers ein Fahrrad und Kleidungsstücke gefunden wurden, stand der Verdacht im Raum, dass sich eine Person in einer Notlage befinden könnte.