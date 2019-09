Bauland: Große Baugebiete rund um Trier sind ein rares Gut

Info

Ausreißer vor allem nach oben gibt es bei den Preisen für das Bauland immer wieder. Einen nach einzelnen Quartieren aufgeschlüsselten Überblick über die Preise bietet das Bodenrichtwerteinformationssystem des Landes (http://geo4.service24.rlp.de/client/bodenrichtwerte). Die Werte sind von Gutachterausschüssen ermittelt worden. Diese Preise werden 2020 angepasst.

In Trier gibt es eine weite Spanne bei den Richtwerten für Wohngebiete. So liegt das Gebiet auf der Bausch bei Ehrang bei 130 Euro pro Quadratmeter. Mariahof liegt bei 255, benachbarte Flächen in Neu-Heiligkreuz bei 380, Flächen in den Stadtteilen Euren bei bis zu 290 sowie in Zewen bei bis zu 240 Euro pro Quadratmeter. Jenseits der direkten Innenstadtlage sind Flächen an der Sickingerstraße am Petrisberg mit 500 Euro sehr hoch bewertet.

Laut Informationssystem liegt der Wert für den Quadratmeter Fläche im Schweicher Baugebiet Ermesgraben bei 380 Euro. In Alt-Schweich unweit der Pfarrkirche St. Martin sind es hingegen 190 Euro. Der Boden im Kenner Baugebiet Kenner Lay II wird mit 240 Euro bewertet, für das Föhrener Baugebiet In der Acht liegt der Wert bei 170 Euro pro Quadratmeter.

Die Bodenwerte im Waldracher Baugebiet Goldkäulchen in der VG Ruwer liegen zwischen 75 und 110 Euro. Im Mertersdorfer Baugebiet Johannesweg liegt der Wert je nach Lage bei 130 oder 60 Euro. In den Neubaugebieten an der Ringstraße in Gusterath liegen die Werte bei 105 und 120 Euro pro Quadratmeter.

Im Konzer Baugebiet Auf Roscheid liegen die Werte zwischen 140 und 200 Euro, in Tawern-Fellerich bei 160 Euro pro Quadratmeter. Für Saarburg-Beurig werden bislang zwischen 100 und 150 Euro angezeigt. Weitaus höher mit 180 bis 240 Euro liegen die Werte im Wicheringer Neubaugebiet auf Mont. Allenfalls in zentralen Lagen in Hermeskeil werden die 120 Euro erreicht. Im Wohngebiet unweit der Schulen werden 80 bis 95 Euro pro Quadratmeter angegeben.