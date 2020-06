Entwicklungshilfe : Große Sammelaktion: 1000 Bälle für Tansania

Trier Bälle, die hier nicht mehr gebraucht werden, können Vereinen in Tansania weiterhin Freude bereiten. Die Aktion läuft vom 01. Juni bis 15. Juni. Gesucht werden Basketbälle, Fußbälle und Volleybälle.

Christoph Coura, Moritz Ksoll und Stefan Mersch engagieren sich ehrenamtlich in der Sports Charity Mwanza. Dieses gemeinnützige Entwicklungsprojekt hat das Ziel, vor Ort nachhaltige Sportinfrastruktur zu fördern und Vereinsstrukturen zu etablieren. Dies geschieht in enger Zusammenarbeit mit den lokalen Behörden. Für ein aktuelles Projekt der Charity sammeln die drei Trierer nun gemeinsam Basketbälle, Fußbälle und Volleybälle.

„Viele Mannschaften und Vereine haben nur ein bis zwei Bälle zur Verfügung – für bis zu 30 Spieler“, so beschreibt Ksoll seine Erfahrungen vor Ort. Ziel der Sammelaktion, die auch in anderen Städten Deutschlands durchgeführt wird, ist daher das flächendeckende Verteilen von Bällen in der fast drei Millionen Einwohner zählenden Region Mwanza. Dabei spielt der Zustand der Bälle keine Rolle: „Unser Ziel ist es, insgesamt 1000 Bälle in Trier und Umgebung zu sammeln. Egal ob alt oder neu, egal ob intakt oder mit Loch. Da das Flicken von kaputten Bällen in Tansania sehr üblich ist, helfen uns auch Bälle, die in Deutschland wohl keine Verwertung mehr hätten.“