Versorgung : Große Supermärkte in Trier planen keinen Sonntagsverkauf

Große Supermärkte in Trier planen keinen Sonntagsverkauf

Trier Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte am Montag angekündigt, dass insbesondere Supermärkte im Zusammenhang mit der Corona-Krise ihre Verkaufszeiten ausweiten dürften.

Auch auf Sonntage. Am Donnerstagmorgen veröffentlichte die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD), Landesbehörde mit Sitz in Trier, dann die offizielle Erlaubnis: Ab sofort dürfen Läden und Geschäfte, die Lebensmittel, Getränke, Sanitätsbedarf, Drogerieartikel, Bau- und Gartenbedarf, Zeitungen und Waren rund für die Tierhaltung verkaufen, auch an Sonn- und Feiertagen geöffnet haben. Und zwar von 12 bis 18 Uhr. Die Ausnahmeregel gilt zunächst befristet bis zum 19. April – das ist der Sonntag nach Ostern. Zumindest die großen Ketten Aldi, Lidl, Edeka und Kaufland haben daran allerdings derzeit kein Interesse, wie eine Nachfrage des Volksfreunds bei deren deutschlandweiten Zentralen ergeben hat.