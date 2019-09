Tour : Großeltern-Enkelkind-Tour des Seniorenbüros Trier

Trier In den Herbstferien am Mittwoch, 9. Oktober, bietet das Seniorenbüro Trier für Großeltern und wanderfreudige Kinder (Alter: 1. bis 6. Klasse) eine Großeltern-Enkelkind-Tour an.

Mit der Bahn geht es nach Mettlach. Erkundet werden die Kleinode des historischen Parks von Villeroy & Boch. Dann geht’s in Richtung Höhenburg Montclair. Unter der Leitung von Karl-Josef Prüm führt der Weg durch naturnahe Wälder (Höhenunterschied ca. 180 m), am Ziel angekommen kann man auf den Zinnen der Burg eine herrliche Aussicht genießen.