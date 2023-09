Trödel und mehr Großer Andrang beim Trödelkiez

Trier · Schönes Wetter sowie die Hoffnung auf tolle Schnäppchen und kulinarische Genüsse lockten am Sonntag die Menschen in Massen zum Streetfood- und Trödelmarkt an der Europäischen Kunstakademie. Von der alten Jeans über Lampen aus den 1950er-Jahren bis zu Spielzeug wurde Alltägliches und weniger Alltägliches geboten.

24.09.2023, 17:49 Uhr

Ganz schön viel los: Beim´Trödelkiez hatten nicht nur die Händler, sondern auch das Ordnungsamt Trier alle Hände voll zu tun. Foto: Hans Kraemer

Von Hans Krämer