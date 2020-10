Kostenpflichtiger Inhalt: Infrastruktur : Wasserschaden: Kita wird für Sanierung ausgelagert

Foto: Marius Becker/dpa Foto: picture alliance/dpa/Marius Becker

Trier-Feyen/Weismark In der Kindertagesstätte in Trier-Feyen/Weismark, die erst dieses Jahr eröffnete, wurde erstmals im Juli ein Wasserschaden festgestellt. Da das Ausmaß größer ist, als zuerst angenommen, muss für ein halbes Jahr ein Ausweichquartier her.