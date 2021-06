Gartenfeldstraße-Mosaik : Feiert Erzengel Michael in Mariahof Auferstehung?

Trier Noch ist unklar, wo das Mosaik aus der Trierer Gartenfeldstraße ein neues Zuhause findet. Aber es gibt namhafte Übernahme-Interessenten – und ein ungelöstes Finanzierungsproblem.

Es ist eine illustre Runde, die sich in der Werkstatt der Firma Glas Binsfeld in der Trierer Saarstraße zusammengefunden hat: Bistumsvertreter, Denkmalschützer, am Trierer Stadtbild Interessierte. Zusammengetrommelt hat sie Udo Fleck, der Vorsitzende des Vereins Trierisch. „Leute zusammenbringen, die an einem Strang ziehen. Damit lässt sich etwas bewegen“, so seine Devise. Was auf jeden Fall bewegt wird, ist das Objekt, dem das gemeinsame Interesse gilt: das Mosaik des Erzengels Michael an der Südwand des Hauses Ecke Gartenfeldstraße/Ostallee.