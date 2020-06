Kostenpflichtiger Inhalt: Bauen : Der Kontrolleur kommt selten vorbei

Es versteht sich eigentlich von allein, dass nur das gebaut werden soll, was von der Baubehörde auch genehmigt wird. Kontrolliert wird das offensichtlich längst nicht immer. Foto: picture alliance / dpa/Boris Roessler

Ein Großteil der Bauprojekte wird im vereinfachten Verfahren genehmigt. Dabei geht man davon aus, dass Bauherren und Architekten sich an die Regeln halten. Kontrollen zeigen, dass dem nicht immer so ist.

Viel zu groß und nicht in die Umgebung passend. Das ist das Urteil mehrerer Bürger aus Trierweiler über ein Bauprojekt in ihrer Straße. „Das Gebäude überragt die anderen Häuser und passt sich nicht ein“, sagt eine Anwohnerin. So wie der Frau aus Trierweiler geht es immer wieder Bürgern. In der Nachbarschaft wird gebaut und es hat zumindest ihrer Meinung nach den Anschein, dass irgendetwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Wenn sich alle Beteiligten an die Spielregeln halten, dürfte es das jedoch nicht geben.

Das Verfahren Ein Großteil der Bauprojekte in der Stadt Trier und im Landkreis Trier-Saarburg werden im sogenannten vereinfachten Verfahren genehmigt. Im Landkreis entfallen gut 70 Prozent auf diese Genehmigungspraxis, in der Stadt Trier sind es rund 48 Prozent der Verfahren. Die Zahlen stammen von der Stadtverwaltung Trier sowie der Kreisverwaltung Trier-Saarburg und der Verbandsgemeindeverwaltung (VG-Verwaltung) Konz. Diese VG-Verwaltung darf als einzige im Landkreis über Bauanträge entscheiden. Insgesamt gab es 2018 in der Stadt 700 Anträge, in Konz sind es durchschnittlich jährlich 280, und im Rest des Landkreises waren es im Jahr 2019 1364 Anträge.

Info Wenn beim Nachbarn gebaut wird In Rheinland-Pfalz müssen Nachbarn nur dann über ein Bauvorhaben informiert werden, wenn beispielsweise Grenzabstände nicht eingehalten werden sollen. In diesem Fall muss die Bauherrin oder der Bauherr den Lageplan und die Bauzeichnungen zur Unterschrift vorlegen. Die Unterschrift gilt als Zustimmung. Wird eine Unterschrift verweigert, so muss dies der Bauaufsichtsbehörde unter Angabe der Gründe mitgeteilt werden. Direkte Nachbarn können im Regelfall beim Bauamt Einsicht in die Bauakte erhalten. In begründeten Fällen kann zudem ein Einschreiten der Bauaufsicht verlangt werden. Zudem können Nachbarn auch den Rechtsweg (Widerspruchsverfahren) einschlagen und gegebenenfalls gerichtlich gegen das Vorhaben vorgehen.

Die Prüfung Mögen auch die Fallzahlen unterschiedlich sein. Das Vorgehen der Bauabteilungen ist bei den vereinfachten Verfahren gleich: Es wird geprüft, ob das Vorhaben laut Baugesetzbuch zulässig ist und es örtlichen Bauvorschriften sowie sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht. Zudem müssen die Erschließung gesichert und ausreichend Stellplätze vorhanden sein. Laut Stadtverwaltung Trier werden bautechnische Nachweise wie der Schallschutz nicht geprüft. Auch erkennbare Verstöße gegen nachbarschützende Vorschriften führten nach verwaltungsgerichtlicher Entscheidung nicht zur Versagung des Vorhabens. Dann werde nach Baubeginn interveniert.

Ein Großteil der Anträge wird genehmigt. Von den 942 Anträgen im vereinfachten Verfahren im Landkreis Trier-Saarburg wurden beispielsweise im Jahr 2019 nur zwölf abgelehnt.

Die Baukontrolleure Zuständig für die Einhaltung der Vorschriften sind im vereinfachten Verfahren die Antragsteller sowie Bauunternehmer und Architekten. Die Behörden gehen offensichtlich nicht davon aus, dass alle Bauherren immer wirklich das bauen, was sie sich haben genehmigen lassen. Und die zuständigen Ämter gehen wohl auch davon aus, dass schon einmal ohne Baugenehmigung gebaut wird. Deshalb gibt es beispielsweise in Trier drei Baukontrolleure. Wie oft diese jährlich unterwegs sind, kann die Stadtverwaltung nicht sagen.

Für die VG Konz gibt es keine eigens angestellten Kontrolleure. Dort erledigen das Vertreter der Bauaufsichtsbehörde mit. Im Landkreis gibt es nach Auskunft der Pressestelle bei der Errichtung von Wohnhäusern jährlich 1500 Bauüberprüfungen. Einige Bauprojekte werden dabei laut Verwaltung mehrfach in Augenschein genommen.

Dass es Baukontrolleure gibt, bedeutet nicht, dass jeder Bauherr damit rechnen muss, dass irgendwann der Mann oder die Frau vom Amt auf der Baustelle steht. Denn der entsprechende Paragraf der Landesbauordnung besagt, dass kontrolliert werden kann. Dort steht nicht, dass kontrolliert werden soll, und auch nicht, dass kontrolliert werden muss.

Laut Auskunft der Kommunalverwaltungen eigentlich immer aktiv werden Baubehörden, wenn sich Nachbarn wegen eines Bauprojekts an die Verwaltung wenden (siehe Info). Wie oft das in Trier vorkommt, kann die Stadtverwaltung nicht sagen, da diese Zahl nicht erfasst werde. Die Kreisverwaltung meldet 150 Nachbarbeschwerden pro Jahr, die VG Konz meldet 40.

Die Ergebnisse Wie die Zahl aus dem Landkreis zeigt, ist es an einigen Stellen dann doch nicht immer so wie geplant gelaufen. Im Jahre 2019 hat es 198 Verfahren bezüglich Verstößen gegen baurechtliche Vorgaben gegeben. Die VG Konz meldet, dass sie bei acht Prozent der Bauprojekte einschreiten müsse. Das wären für 2019 rund zwei Dutzend Baustellen. Auch bei der Zahl der Verfahren macht die Stadt Trier keine Angaben.

Im Fall der Baustelle in Trierweiler sieht die Kreisverwaltung keinen Grund für ein Einschreiten. Die Nachbarn hatten bei ihrer Beschwerde Fotos der Situation vorgelegt. „Anhand der vorgelegten Bilder war ersichtlich, dass das Bauvorhaben nicht von den genehmigten Planunterlagen abweicht“, teilt die Kreisbehörde mit. Es könne nicht festgestellt werden, inwiefern das Bauvorhaben den Rahmen sprenge.