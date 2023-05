Diskussion um eine Grün-Gestaltungssatzung Grün statt Steinwüste – Wie die Stadt Trier lebenswert bleiben kann

Sandra Csákiová ist entsetzt. Liebevoll hat die Mieterin eines kleinen Hauses in Trier-Süd ihren Vorgarten gepflegt, der Teil ihres Mietvertrags ist. Nun rückten Bagger an und haben ohne vorherige Ankündigung das grüne Kleinod zerstört. „Ich habe nur ein paar Obstpflanzen und Blumen retten können“, sagt sie. „Der Rest wurde abgehackt und weggebaggert.“ Geschehen ist das im Auftrag des neuen Eigentümers des Hauses. Er will neue Parkplätze anlegen.