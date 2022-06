ÖPNV : Bushaltestellen mit begrünten Dächern nur in der Trierer Talstadt geplant

Der erste neue Teil (mit dem Toilettenhäuschen für das Fahrpersonal) ist fertig bei dem Haltepunkt Am Weidengraben E in Neu-Kürenz, allerdings ohne grünes Dach. Der überdachte Teil für die Fahrgäste soll in Kürze folgen. Foto: LH

Trier Bis 2024 sollen mehrere Bushaltestellen in der Trierer Talstadt grüne Dächer erhalten. Eine neue Bushaltestelle am Weidengraben geht dagegen leer aus. Warum das so ist.

Das Toilettenhäuschen – ausschließlich für das Fahrpersonal – steht schon. Bei dem anderen neu gestalteten Teil der „Bushaltestelle E“ (E für Ende) Am Weidengraben in Neu-Kürenz gibt es momentan erst den steinernen Sockel. Doch lange soll es nicht mehr dauern, bis der Endhaltepunkt komplett sein neues Gesicht erhalten hat und sich die wartenden Fahrgäste dann über eine moderne, überdachte Haltestelle freuen können.

Einige Trierer Bushaltestellen werden mit einem begrünten Dach versehen. Erste Tests laufen an den Kaiserthermen. Der neu gestaltete Haltepunkt Am Weidengraben E soll nach Auskunft von Ernst Mettlach vom Presseamt der Stadt Trier kein grünes Dach erhalten.

Die werden bevorzugt in der Innenstadt realisiert, weil laut Verwaltung in der City überwiegend versiegelte Flächen bestehen und hier der positive Effekt auf das Kleinklima besonders wichtig sind. „Hier können die bepflanzten Dachflächen unkompliziert im Zuge der ohnehin stattfindenden Baum- und Grünflächenbewässerung gegossen werden“, nennt Ernst Mettlach als weiteren Grund.