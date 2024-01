Vorsitzender im Interview Grüne erklären, was sie sich für das Trierer Exhaus vorstellen

Im November kamen die Trierer Grünen überraschend mit der Idee um die Ecke, in Verbindung mit der Skatehalle in der Aachener Straße in Trier-West dort ein neues Jugendzentrum zu etablieren, als Ersatz fürs alte Exhaus. In der Stadtratssitzung am Mittwoch stellt das Ampelbündnis nun den Antrag, dass das marode Exhaus-Gebäude am Moselufer in Trier-Nord ebenfalls saniert werden soll. Wie das zusammenpasst, darüber hat Volksfreund-Redakteurin Christiane Wolff mit Michael Lichter gesprochen, Stadtrat und Vorsitzender der Trierer Grünen.