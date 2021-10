Politik : Triererin will Landeschefin der Grünen in Rheinland-Pfalz werden: Partei-Regeln könnten ihr helfen

Triererin will Landeschefin der Grünen in Rheinland-Pfalz werden: Partei-Regeln könnten ihr helfen

Trier Natalie Cramme-Hill aus Trier wird voraussichtlich bald an der Spitze der Grünen in Rheinland-Pfalz stehen. Der Vorsitz wird wegen den letzten Wahlen neu besetzt.

Cramme-Hill hat gute Chancen auf RLP-Landesvorsitz der Grünen

Bleibt Cramme-Hill, die seit 2018 Parteimitglied ist und in diesem Jahr zur Vorsitzenden der Trierer Grünen gewählt wurde, einzige Bewerberin, gilt als sicher, dass sie Landeschefin wird. Der neue Vorstand soll bei der Delegiertenversammlung am 26. und 27. November in Mainz gewählt werden. Die Neubesetzung wird notwendig, weil die bisherigen Vorsitzenden in den Landtag bzw. in den Bundestag gewählt wurden.