Innenstadt : Stadtrat Trier macht Weg frei für City-Management - Aber es gibt noch einen Haken

Trier Mit großer Mehrheit hat sich der Trierer Stadtrat für das Modell City-Management ausgesprochen. Sofort kann dieser Wunsch allerdings nicht umgesetzt werden. Was zu klären ist und wofür der „Kümmerer für die Innenstadt“ zuständig sein soll.

Initiator für den Antrag der Ampel-Koalition im Trierer Rat war Tobias Schneider (FDP). „In den Jahren der Pandemie sind die Probleme der Innenstadt wie durch ein Brennglas deutlich geworden“, begründete er seinen erneuten Vorstoß für einen Kümmerer. Diesen City-Manager will er dem Bereich des Innenstadtdezernenten Ralf Britten zuordnen – als „Ansprechpartner, der qualifiziert in der Lage ist, Hürden bei Projekten für die Innenstadt aus dem Weg zu räumen“. Die genaue Stellenbeschreibung soll im von Britten geleiteten Dezernatsausschuss V erarbeitet werden.

Parallelstrukturen zu Aktivitäten der City-Initiative und der TTM (Trier Tourismus und Marketing GmbH) sollen vermieden werden. Diese beiden Hauptakteure für die Innenstadt sollen deshalb bei der Stellenbeschreibung einbezogen werden. Es geht darum, Synergien in der zukünftigen Zusammenarbeit in der City zu erzeugen.

Innenstadtdezernent Ralf Britten soll in der Verwaltung weiterhin der Hauptansprechpartner für die City bleiben. Das machte nach der Abstimmung im Rat Oberbürgermeister Wolfram Leibe deutlich. Britten selbst ist von der Notwendigkeit des City-Managements überzeugt: „Wir brauchen einen Kümmerer, der an sieben Tagen pro Woche vor Ort ist. Es geht um Gemeinschaftsbildung, dafür brauchen wir diesen Manager.“

Christiane Probst (UBT) sprach in ihrer Kritik ein Thema an, das vermutlich in den kommenden Monaten noch eingehender diskutiert wird: Von 2001 bis 2007 hatte es bereits drei Anläufe für ein City-Management gegeben. Der regelmäßige Zuschuss der Stadt für diese Personalstelle ging damals an die City-Initiative. Bis heute wurden diese Mittel für mehr Personal in der Geschäftsstelle des Vereins umgewidmet. Probst: „Eine Doppelförderung von City-Initiative und City-Management müssen wir in jedem Fall vermeiden.“