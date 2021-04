Kommunalpolitik : Grünes Licht für das neue Pollerkonzept

Trier Der Stadtrat stimmt dem urbanen Sicherheitskonzept mit großer Mehrheit zu. Weitere wichtige Entscheidungen.

Das weiterentwickelte Pollerkonzept, das für die Fußgängerzone von Trier mehr Sicherheit bieten wird und auch den Auto- und LKW-Verkehr dort besser reguliert ( der TV berichtete ), ist vom Stadtrat in seiner mehr als 5,5 Stunden dauernden Sitzung mit großer Mehrheit genehmigt worden. Lediglich drei Mitglieder der AfD stimmten in der digitalen Sitzung dagegen. Auch für den ersten Bauabschnitt im Bereich Domfreihof gab es dieses Abstimmungsverhalten. Insgesamt werden für das „ Urbane Sicherheitskonzept “ Kosten von sechs Millionen Euro veranschlagt. Der Zuschuss des Landes soll bis zu 90 Prozent betragen.

In der 50. Stadtratssitzung, die vom Offenen Kanal live online übertragen wurde, sind weitere wichtige Entscheidungen gefallen. Allerdings reichte auch die maximale Tagungszeit nur für etwa die Hälfte der mehr als 30 öffentlich zu beratenden Tagesordnungspunkte abgearbeitet werden konnten. Eine Fortsetzung wird es deshalb am 10. Mai geben.

Besonders bei Themen, zu denen im Stadtrat Einigkeit herrscht und sich dennoch alle sechs Fraktionen und die parteilose Ingrid Moritz zu Wort melden, ziehen sich Redebeiträge zeitweise in die Länge. Die Entscheidungen haben dennoch in der Regel Auswirkungen auf das Leben der Menschen in Trier. So wurde am Mittwoch die Bedeutung der Sanierung der sechs Kunstrasenplätze in Trier noch einmal betont (der TV berichtete). „Wir brauchen diese Plätze, weil sie deutlich stärker beansprucht werden können als Naturrasenplätze“, machte Marco Marzi (SPD) deutlich, der auch Vorsitzender des Stadtsportverbandes Trier ist. Auf Antrag der SPD soll bei der Sanierung neben Quarzsand und Quarzsand/Kork auf wiederverwerteter Naturkork als Füllstoff verwendet werden. Auf Plastikgranulat wird verzichtet. Umgesetzt wird das nun zunächst auf der Sportanlage des FSV Tarforst. 276 000 Euro sind dafür veranschlagt.