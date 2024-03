Damit der Verkehr flüssiger läuft Es grünt so grün: Am Kaiserthermen-Kreisel in Trier gibt’s jetzt eine Neuerung

Service | Trier · Wer aus Olewig in Richtung Hauptbahnhof fährt, den erwartet am Kaiserthermen-Kreisel seit Dienstag was Neues: Die Stadt hat einen Grünpfeil an die Ampel gehangen. Warum der jederzeit wieder abgehangen werden könnte und wo der Unterschied zwischen Grünpfeil und Grünem Pfeil liegt.

19.03.2024 , 15:30 Uhr

Kleines Stück Blech mit großer Wirkung: An dieser Stelle unweit der Kaiserthermen gibt es seit Dienstag einen Grünpfeil. Foto: Marek Fritzen