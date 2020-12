Soziales : Grüße und Glücksbringer für die Adventszeit

Die Malteser denken bei ihrer Aktion auch an Menschen in Seniorenheimen, die zurzeit weniger Besuch empfangen dürfen. Foto: dpa/Sven Hoppe

Trier Viele Nikolaus-Traditionen fallen wegen Corona weg. Daher werden die Malteser im Bistum Trier kreativ.

„Glücksmomente schenken“ – unter diesem Motto feiern die Malteser in diesem Jahr den Nikolaustag rund um den 6. Dezember. Da die sonst traditionelle menschliche Nähe coronabedingt nur unter strengen Hygieneauflagen möglich ist, finden die Malteser im Bistum Trier kreative Ideen, um den Menschen auch in schwierigen Zeiten ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.

Seniorinnen und Senioren, die der Besuchs- und Begleitdienst in Trier, Betzdorf, Weiler bei Bingen und Niederheimbach betreut, werden mit einer Nikolaus-Geschenkebox voller Kleinigkeiten überrascht. Sie enthält etwa Süßigkeiten, Grußkarten, Lichterketten und Gedichte. Auch an Menschen in Pflegeheimen wollen die Ehrenamtlichen denken. Denn sie dürfen derzeit durch die Corona-Pandemie weniger Besuch empfangen. So wollen die Malteser-Jugendgruppen aus Simmern Weihnachtsdekoration und Nikolausgrußkarten basteln.