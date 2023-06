TV-Projekt Grundschüler sind täglich bestens informiert

In den Lese-Ecken können die Schülerinnen und Schüler sich jeden Tag über alle wichtigen Nachrichten aus der Region und aus aller Welt informieren, seit diesem Jahr beinhaltet das Patenpaket auch die Möglichkeit, den Volksfreund digital in den Unterricht einzubauen, man kann alle Artikel auf volksfreund.de auf den digitalen Tafeln lesen oder das ePaper nutzen. Heute präsentieren sich die Lese-Ecken in den Grundschulen Mandern-Waldweiler, Trier-Ehrang und Trierweiler.