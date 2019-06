Trier : Grundschule am Dom lädt ein

Trier Zum Tag der offenen Tür lädt die Grundschule am Dom am Samstag, 15. Juni, ab 9 Uhr, ein. Das Programm startet mit Darbietungen aus dem Bereich des musikalischen Schwerpunktes in der Aula.

